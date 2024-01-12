لماذا يصيب السلس البولي النساء أكثر من الرجال؟.. كل ما تريد معرفته عن هذا المرض

القاهرة - سمر حسين - صحة

مرض السلس البولي، يعاني منه الرجال والنساء، ولكن يعد أكثر انتشارا بين النساء، وهو عبارة عن عدم التمكن من السيطرة على الجهاز البولي، فينطلق البول لا إراديًا بشكل بسيط أو متوسط، ما يُعرض المصابين به إلى الإحراج والتأثير على حياتهم العملية وعلاقاتهم الاجتماعية، ومن الشائع أن هذا النوع من الأمراض ينتشر بين كبار السن، ولكنه ليس له علاقة بالشيخوخة كما يعتقد البعض، ووفق ما أوضحه دكتور محمد البدري، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، عن سلس البول عند النساء، فهن الأكثر عُرضة للسلس البولي، وفيما يلي كل ما تريد معرفته عنه.

أسباب سلس البول عند النساء

النساء تصاب بالسلس البولي نتيجة ما تتعرض له أثناء الولادة، إذ أن الولادة الطبيعية المتكررة تعمل على تمدد الجدار الأمامي للجهاز التناسلي، وبالتالي عدم قدرته في السيطرة على الجهاز البولي، فبالتالي يتسرب البول عند الضغط الزائد على عضلات البطن.

وغالبًا ما تتعرض النساء إلى سلس البول بعد انقطاع الدورة الشهرية بالفترة العمرية المسماة بـ«سن اليأس» في فترة الأربعين، وذلك بسبب ضعف العضلة المتحكمة في حوض المرأة.

أنواع سلس البول عند النساء

الشائع عند النساء نوعين من مرض سلس البول أولهما «سلس البول الإجهادي»، والذي يحدث نتيجة قبض المثانة، عن طريق الإجهاد الجسدي، أو الضحك، أو السعال والعطس، حيث أن ضعف عضلات المثانة يجعلها تترهل أسفل الحوض، وبالتالي لا تستطيع العضلة المتحكمة في الحوض«العاصرة»، في إحكام غلق فوهة المثانة، وإذ بتسرب البول بطريقة لا إرادية.

أما النوع الثاني هو «سلس البول الإلحاحي»، وعادة ما يحدث بسبب زيادة معدل العصبية أو التوتر، حيث تنقبض المثانة البولية اللاإرادية، مُلحة على التبول الفوري، وإذ لم تلبِ النداء، فستتعرضي لتسرب البول بشكل لا إرادي، بالإضافة إلى أن عدم شرب كمية كافية من الماء يؤدي إلى التهاب جدار المثانة، مما يسبب أيضًا التعرض لسلس البول الإلحاحي.

نصائح للوقاية من سلس البول

سلس البول النذري أو الإلحاحي، يمكن الوقاية منه وفق ما أشار له الاستشاري محمد البدري، بعدم العصبية المفرطة، أوالتعرض للتوتر بشكل كبير، بجانب شرب كمية وفيرة من المياه لتجنب الإصابة بالتهاب المثانة.

كما نصح البدري ببعض الخطوات للوقاية من سلس البول الإجهادي، بممارسة تمارين لشد عضلات البطن والحوض، واللجوء للولادة تحت إشراف الأطباء، وعدم الانسياق لطرق الولادة بالمنزل حيث تمثل خطورة كبيرة، وذلك حتى لا تضعف العضلة المتحكمة في الحوض.

من الفئة الأكثر عُرضة للسلس البولي؟

أوضح دكتور محمد البدري، أن النساء هن الأكثر عرضة للإصابة بسلس البول، وانتشاره بينهم أكثر من عند الرجال، وذلك بسبب الطبيعة الخَلقية للنساء حيث يكون صمام البول عندهن، واحدا فقط، بالإضافة لقصر قناة مجرى البول لديهن، بينما الرجل يمتلك صمامين للتحكم في البول، أحدهم عند عنق المثانة، والآخر يتواجد بعد البروستاتا، ما يجعل التحكم في البول عند الرجال أكبر من قدرة التحكم عند النساء.