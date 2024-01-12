صيام شهر رجب.. تأثيره على الجسم وهذه الفئات ممنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

بعد أن أعلنت دار الإفتاء أن يوم السبت 13 يناير هو أول أيام شهر رجب المبارك، ويقبل العديد من المسلمين على الصيام، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو من أهم العبادات التي تقرب المسلم من الله تعالى، كما أنه له العديد من الفوائد الصحية للجسم.

ويقول الدكتور أسامة صلاح أخصائي التغذية والسمنة إن للصيام فوائد عديدة للجسم، ورغم ذلك هناك فئات ممنوعة عنه، لذا يوضح فوائده التي تتمثل في صحة المعدة وراحة الجسم، وغيرها من الفوائد على الصحة.

وأشار في تصريح خاص لـ " الخليج 365 " إلى أن الصيام في شهر رجب يحسن من صحة الجهاز الهضمي وكذلك بشكل عام، ويساعد على راحة المعدة من الهضم، كما يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية، عن طريق حرق الدهون وإخراج السموم.

وأضاف: "عندما يبدأ الشخص في الصيام، يبدأ الجسم في الاعتماد على سكر الجلوكوز المخزن، والذي يتناوله الصائم خلال وجبة السحور، وعندما يستنفد الجسم ذلك السكر خلال النهار، يبدأ بالاعتماد على السكريات والدهون المخزنة سابقا داخل الجسم".

بالإضافة لبعض الفوائد الأخرى للصيام في شهر رجب مثل ما يلي:

تحسين صحة الدم من خلال زيادة عدد كرات الدم الحمراء والبيضاء، وتوازن الجسم، وكذلك خفض ضغط الدم.

توفير الراحة اللازمة لكافة أعضاء الجسم، أبرزها الجهاز الهضمي.

إعادة توازن الجسم مرة أخرى.

تحسين صحة الدماغ والذاكرة.

وأشار إلى أن هناك فئات ممنوعة من الصيام في شهر رجب وهم:

مرضى الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والضغط والسكري.

النساء الحوامل والمرضعات.

كبار السن الذين يعانون من ضعف عام.

جدير بالذكر أن شهر رجب يعتبر من أفضل الشهور الحرم، كما أعلنت دار الإفتاء أن يوم السبت 13 يناير هو أول أيام شهر رجب من العام 1445 هجريا، ولشهر رجب فضل عظيم عند الله عز وجل.

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