احذري 5 علامات في جسمك.. تنذرك بأمراض خطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

ظهور علامات مفاجئة بالجسم أمر يدعو للقلق، وقد لا يدركها البعض من عامة الناس، والانتباه لهذه العلامات بسرعة، يساعد على السيطرة على درجة الإصابة بالأمراض الخطيرة، التي تشير إليها.

وفقًا لما صرح به الدكتور رضا نبيل السناري، استشاري أمراض الباطنة، نعرض لكم أبرز العلامات التي تشير إلى أمراض خطيرة، ويجب الانتباه لها بسرعة فور الشعور بوجودها.

ميل لون العين للأصفر

يشير اصفرار العينين والجلد بشكل عام إلى أمراض الكبد، ويوضح الدكتور رضا السناري، أن تغير لون بياض العين يشير إلى مشكلة صحية يجب الاهتمام بها على الفور والتوجه إلى الطبيب المختص.

الإسهال بشكل مزمن

أوضح «السناري» أن وجود الإسهال بشكل متكرر ومستمر، يشير إلى الإصابة بمرض سرطان القولون، فيجب على من يعاني من الإسهال المستمر لأكثر من يومين، التوجه للطبيب المختص، ولا يهمل في الاهتمام للحالة الصحية، حتى لا يصعب من درجة المرض.

انتفاخ العين عن المعدل الطبيعي

بيّن الاستشاري، أنّ انتفاخ العينين يشير إلى أمراض الكلى، أو من الممكن أن يشير إلى مشاكل بالغدة الدرقية، فبالتالي عند ظهور عرض انتفاخ العين مع استمراره لمدة تزيد عن يومين، أو إذا ظهر دون أسباب واضحة لظهوره، عليك استشارة الطبيب حتى لا تتعرض للغسيل الكلوي.

رائحة كريهة مزمنة بالفم

وأشار «السناري» إلى أن تحول رائحة الفم لرائحة كريهة بشكل مستمر، يشير بشكل مباشر للإصابة بأحد الأمراض الخطيرة، مثل مرض السكري، أو أمراض الكبد، أو حدوث مشاكل في الأمعاء البكتيرية، لذلك إذا شعرت باستمرار رائحة الفم الكريهة رغم غسيل الأسنان، عليك استشارة الطبيب لتحديد ما نوع المرض التي تشير له العلامة.

كتلة أسفل الإبط

تلك العلامة خاصة بالنساء، فإذا وجدت أحد النساء كتلة أسفل الإبط مستمرة لبضعة أيام، وخاصًة في فترة ما بعد انتهاء الدورة الشهرية، عليها الذهاب للطبيب المختص بشكل سريع، إذ أن ذلك التكتل يشير إلى مرض سرطان الثدي، وعامل سرعة اكتشافه يمكن أن يحل المشكلة بشكل أفضل، ويؤدي للعلاج بطريقة سهلة.

علامات الصحة الجيدة

ووفق ما أثبتته الدراسات، فإن نضارة البشرة، وحيويتها، وكونها رطبة ولامعة، بجانب صفائها، يشير إلى أن الجسم بحالة جيدة خالي من الأمراض الخطيرة، بالإضافة إلى بعض العلامات الأخرى، مثل تواجد التركيز بشكل جيد، والفهم بشكل سريع، بجانب الصوت الواضح والمعتدل.