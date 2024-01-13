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7 علامات تشير إلى إصابتك بالاكتئاب.. لا تتركيها تتفاقم

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القاهرة - سمر حسين - صحة

علامات الاكتئاب

الاكتئاب من الأمراض الخطيرة، التي لا يعرف حقيقتها بعض الأشخاص، الذين يصفون كل حزن أو فترة عصيبة بالاكتئاب، ولكن الاكتئاب النفسي الحقيقي أكبر من أن يكون حزنًا عابرًا، وقد يؤدي مع مراحله إلى الوفاة، أو الانتحار في الحالات الحرجة.

وأثبتت الدراسات أن هناك 400 مليون فرد حول العالم مصاب بالاكتئاب، و75% منهم لا يدركون أنهم يعانون من ذلك، ووفق ما أوضحته دكتور إيمان الريس، استشاري تربوي ونفسي وأسري، في تصريحات خاصة لـ «هن».

العلامات الدالة على الاكتئاب

أوضحت «إيمان»، أنّ هناك علامات صريحة وأخرى خفية تدل على الاكتئاب بصفة عامة، وتشمل الأعراض وصف الحالات من الأطفال والمراهقين والشباب، وكذلك البالغين.

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السرحان وعدم التركيز

يعاني أصحاب مرض الاكتئاب من التعرض للسرحان، وعدم التركيز والخروج من العالم الواقعي بغير إرادة منهم، ما يتسبب في مشكلات عديدة بحياتهم بشكل عام، فإذا كنت تعاني من السرحان لفترات طويلة بشكل مستمر، عليك التوجه للطبيب النفسي حتى يشخص مستوى الاكتئاب لديك.

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التعامل بسلبية

أصحاب مرض الاكتئاب، يرون دائمًا الجانب السيئ من الأمور، ولا يقدرون على التفاؤل بالجانب الإيجابي منها، ما يجعلهم بشكل دائم في دائرة من المشاكل والأزمات، إذا لاحظ أحد كثرة المشاكل حوله وعدم قدرته على رؤية جوانب إيجابية، يجب أن يدرك أنه بطريق تفاقم نسبة مرضه بالاكتئاب.

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قلة التحدث والكلام مع المجتمع

إذا لاحظت مرور الكثير من الوقت دون أن تتحدث، أو تمزح مع الآخرين، وخاصة إذا كنت اجتماعي الطباع، أو حتى رفضك للتعامل مع أفراد المجتمع من أصدقاء أو جيران، وتتجنب التجمعات العائلية، أعلم أنك في مرحلة من المراحل المتوسطة من الاكتئاب، وعليك زيارة الطبيب لحل المشكلة قبل التفاقم.

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النوم الكثير

عادًة ما يهرب مريض الاكتئاب من الواقع المحيط بالنوم لساعات أطول من المعتاد، حتى لا يواجه المجتمع أو يتعرض لمزيد من الأحداث، فإذا لاحظت تغيير بفترات النوم الخاصة بك، فمن المؤكد أنك في دائرة الاكتئاب.

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رؤية الحياة بسوداوية

يزيد معدل التشاؤم والسخط على الحياة من قبل مرضى الاكتئاب، فتراه لا يدعم أو يشجع من حوله، بل يعمل على بث طاقة سلبية تشاؤمية بكل أشكال الحياة، ما يؤدي إلى نفور من حوله.13796472361566749507.jpg 

الشعور بالاضطهاد

المصاب بالاكتئاب يشعر طيلة الوقت بأنه يتعرض للظلم من الجميع، وكأن المجتمع اتفق على اضطهاده، فلا بد أن تدرك إذا شعرت بشكل مستمر بالظلم والقهر، أنك لست بحالة نفسية جيدة، وعليك زيارة طبيب نفسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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