مكون طبيعي في تلاجتك يخلصك من انتفاخ والتهاب الوجه.. ما هو؟

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تعاني بعض الفتيان من التهابات وانتفاخ الوجه، وتقشره وجفافه، لعدم قدرتهن على إيجاد روتين يومي طبيعي، يحافظ على تعومة البشرة وترطيبها بشكل فعال.

إذا كنتِ تعانين من التهاب أو انتفاخ في الوجه، يفضل عليك مراجعة الطبيب للتشخيص الدقيق والحصول على العلاج المناسب، فقد يكون السبب مرتبطًا بالتهاب جلدي أو حالة طبية أخرى، أما إذا كان الانتفاخ مرتبطًا بالإرهاق، والجفاف الناتج عن طقس الشتاء، فيمكنك علاج الأمر بمكونات طبيعية غير مكلفة.

مكون واحد في تلاجتك يعالج انتفاخ والتهاب الوجه.. ما هو؟

وتبحث الفتيات عن مكون طبيعي يساعد في علاج الأمر، دون أن يترك آثارًا جانبية بسبب المواد الكيميائية.

ومن جانبها، نصحت الدكتور إيمان سند، استشاري الجلدية، باستخدام الخيار في علاج التهاب البشرة وانتفاخها، كما إنه يساعد بقوة على ترطيبها، ويعالج العديد من المشكلات المختلفة والمتعلقة بالبشرة، وعلى رأسها الالتهابات الجلدية، والتهيج، والانتفاخات، واحمرار الوجه.

وأوضحت استشاري الجلدية لـ«هُن» أن الخيار هو الاختيار الأول والأمثل، بسبب المحتوى المائي العالي الموجود فيه، ما يساعد على تهدئة البشرة، وترطيبها، كما إنه يعمل كمضاد للالتهابات، ويساعد على التقليل من الانتفاخ، لأنه غني بالفيتامينات والمعادن، والمغنيسيوم المفيد للبشرة.

روتين الخيار للوجه