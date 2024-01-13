"هتقلق راحتك وتجيبلك كوابيس".. وضعية نوم شائعة ابتعد عنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الوضعية التي تنام فيها يمكن أن يكون لها تأثير على مقدار النوم الذي تحصل عليه، والشعور بألم في الصباح أم لا، والنوم في وضع خاطئ كذلك قد يجعلك أكثر عرضةً للكوابيس.

ووجدت دراسة نُشرت في مجلة النوم والتنويم المغناطيسي أجرتها خبيرة الأحلام تيريزا تشيونج، أن الأشخاص الذين ينامون على جانبهم الأيسر هم الأكثر عرضة للكوابيس ولديهم فرصة بنسبة 41% لرؤية أحلام سيئة، في حين أن 15% فقط ممن ينامون على جانبهم الأيمن تراودهم هذه الأحلام.

النوم على الجانب الأيسر يسبب الكوابيس

وقالت خبيرة الأحلام: «النوم على جانبك الأيسر يمكن أن يرتبط بالكوابيس، لأن ذلك يضع المزيد من الضغط على القلب»، وفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وتابعت أنه عندما يكون هناك توتر، تكون نوعية النوم سيئة، ومن ثم الإصابة بالكوابيس،

على سبيل المثال، وجدت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2018 ونشرت في مجلة النوم والتنويم المغناطيسي، أن المرضى الذين ينامون على جانبهم الأيسر أظهروا تغيرات في نشاط القلب، وهو مؤشر على التوتر، وذلك لأن القلب من المرجح أن يتحرك بمقدار ضئيل إلى اليسار واليمين في هذا الوضع مقارنة بالآخرين.

وفي الوقت نفسه، لم يظهر المشاركون الذين ناموا على جانبهم الأيمن أي تغييرات تقريبًا في نشاط القلب.

ومع ذلك، من غير المرجح أن يسبب هذا أي أزمات صحية إذا لم تكن تعاني بالفعل من مشكلات في القلب موجودة مسبقًا، وإذا كنت تعاني من مرض أو قصور القلب، فإن التغيير في نشاط القلب قد يؤدي إلى عدم الراحة.

وأضافت تشيونج أن النوم على ظهرك قد يسبب أيضًا أحلامًا مزعجة، كما أن الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في التنفس الليلي أكثر عرضة للانتقال من النوم العميق إلى الخفيف ويشعرون بأحلام مرتبطة بالقلق.

وقالت الدكتورة ليزا بيلارز، أخصائية الأعصاب الأمريكية إن هذا أمر شائع لدى امن يعانون من انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم (OSA)، مشيرةً إلى أنه من الشائع أن تكون درجة انقطاع التنفس أسوأ أثناء النوم على الظهر مقارنة بوضعيات النوم الجانبية أو المنبطحة (المعدة).

وأضافت أنه فيمن يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم، ينهار مجرى الهواء، وهذا يؤدي إلى انخفاض الأكسجين وزيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون في الجسم، ويمكن لأي من هذه السيناريوهات أن تسهم في تطور الأحلام المزعجة أو الكوابيس.

وأشارت خبيرة الأحلام أيضًا إلى دراسة أجريت عام 2016 في مجلة Sleep and Hypnosis، والتي وجدت أن طلاب المدارس الثانوية الذين ينامون على بطونهم لديهم أحلام غريبة.

وقالت: «إذا كنت تعاني من الكوابيس، فإن تغيير وضعية نومك يمكن أن يؤثر على أحلامك، وأفضل طريقة هي النوم في الوضع الأمثل للتنفس الصحي، والذي من المحتمل أن يكون على جانبك الأيمن».

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