ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول اللحوم والدجاج؟.. مخاطر صحية تجنبها

القاهرة - سمر حسين - صحة

اللحوم أو الدجاج واحد من الأطباق الرئيسية على السفرة المصرية، إذ أن البروتينات من أهم الأطعمة التي يتناولها الجميع داخل الأنظمة الغذائية أو في الحياة اليومية العادية لتمد الجسم بالطاقة، ولكن على عكس الشائع فإن كثرتها وتناولها بإفراط يؤثر على الصحة، إذ أنه لزيادة تناولها أضرارا سلبية عديدة على الجسم.

ما سلبيات الإفراط في تناول البروتين؟

اختلاف كبير بين الناس حول ضرورة تناول البروتينات، إذ يعتقد المعظم أن تناول الكثير من البروتينات بإفراط يساعد على صحة الجسم بصورة أكبر، إلا أن ذلك عكس الشائع، وهو ما أوضحه محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية خلال حديثه لـ«هُن»، في أن البروتينات مكون مهم للوجبة الغذائية، ولكن ليس يوميًا، قائلا « تحتوي البروتينات على قيمة غذائية عالية بسعرات حرارية أقل من النشويات والدهون، لكنها متركزة على معدلات الحرق بسبب الأحماض الأمينية الأساسية».

ما هي الكمية المسموحة من تناول البروتينات؟

استشاري التغذية العلاجية، أوضح أن تناول البروتينات مفيد ومهم وأساسي، لكن في الأساس تناولها يعتمد على القليل المُشبع: «تناول أقل كمية من البروتين يشعرك بالشبع، فشريحة واحدة من اللحوم والدواجن تكفي، وهناك اعتقاد خاطئ أن زيادة البروتين تعني زيادة القوة البدنية للجسم»، لذلك أكد أنه يجب المزج بين أكثر من مصدر بجانب تناول البروتينات مع أكل البذور والحبوب الكاملة، بالإضافة إلى المكسرات والبقوليات.

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ما هي أعراض زيادة البروتين في الجسم؟

الأمر نفسه أكده الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، خلال حديثه لـ«هُن»، قائلا إنّ تناول البروتينات في حدود الكمية المسموحة يساعد في الحفاظ على كتلة الجسم، لكن يجب أن يكون دون دهون وبالكمية العادية حتى لا يؤثر على الجسم.

هل البروتينات تضر بالكلى؟

وأكد «الحوفي»، أن البروتين الزائد عن الحد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي بسبب رفع مستوى الأنسولين، وهو ما قد يتسبب في الإضرار بالكليتين وانخفاض وظائف الكلى: «بتكون أول الأجهزة المتضررة في الجسم، الكلية لأنها تستقبل الأطعمة من الجهاز الهضمي، لذلك لابد من معادلة نسب البروتين في الوجبات الغذائية اليومية والنظام الغذائي».

أضرار كثيرة تصيب الإنسان في حال الإفراط في تناول البروتينات، أضحتها أيضا الدكتورة هايدي فايز، أخصائية أمراض الباطنة، مؤكدة أن زيادة البروتينات تصيب الجسم بالإسهال والإرهاق وقد يصل الأمر إلى فقدان الشهية.

ما هو أكبر مصدر للبروتين؟

ونستعرض في السطور التالية مصادر البروتينات عالية الجودة منها:

- البيض.

- الأسماك بكل أنواعها.

- فول الصويا بروتين نباتي عالي الجودة.