أسرع طريقة لعمل العيش الشامي.. خطوات سهلة ومضمونة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ترغب الكثير من ربات المنزل في صنع العيش الشامي في المنزل كبديل عن شرائه من الخارج، فهو من الأنواع المفضلة للجميع سواء الصغار أو الكبار، ويتميز بكونه سهل التحضير.

وفي السطور التالية، تستعرض «هن» أفضل طريقة لتحضير العيش الشامي في البيت، بمكونات بسيطة وخطوات سهلة أهمها «الدقيق الأبيض»، وذلك على خطى الشيف أميرة شنب، خلال ما قدمته يفي برنامجها «أميرة في المطبخ»، الذي يُعرض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل العيش الشامي فى المنزل

المكونات:

2 كوب دقيق.

ملعقة كبيرة زيت.

نصف ملعقة صغيرة سكر.

رشة ملح.

1 ونصف ملعقة صغيرة خميرة للعجن.

كوب ماء دافىء.

خطوات تحضير الخبز الشامي

- الخطوة الولى: امزجي الدقيق مع الملح والخميرة والسكر والزيت في العجان.

- الخطوة التالية: إضافة الماء الدافئ إلى المزيج تدريجيًا مع ترك العجينة حتى تتخر.

- الخطوة الثالثة: يفضل لربة المنزل تقطيع العجينة إلى كرات صغيرة، وتركها نصف ساعة حتى يتضاعف حجمها.

- الخطوة الرابعة: تفرد العجينة بالنشابة، ثم توضع في الفرن لمدة 3 دقائق على الأقل، وقدمي الخبز لأسرتك خلال الوجبات المختلفة.

طريقة عمل بيتزا العيش الشامي

المقادير:

عيش شامي.

طماطم حلقات.

زيت زيتون.

حلقات روزماري مفروم.

ملح.

فلفل أسود.

جرجير.

زيتون مخلي.

بصل أحمر.

جبنة موتزاريلا مبشورة.

شرائح جبنة شيدر مبشورة.

الخطوات:

1- احضري كمية من الخبز الشامي ثم ضعي عليه رشة من الملح والفلفل والروزماري وزيت الزيتون، وبعد ذلك ضعيه على صاج الفرن.

2- يفضل وضع الجبن الشيدر والموتزايلا، مع رشة من الروزماري، وإدخاله إلى الفرن تذوب الجبنة.

- اخرجي الخبز من الفرن بعد تمام النضج وقدميه لعائلتك.