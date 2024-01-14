خاتم باندورا يشعل السوشيال الميديا.. شبكة على شكل قلب - لن تصدق سعرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انتشار خواتم على شكل قلب و مزينة بالفصوص، من إنتاج شركة تدعى "باندورا"، نشرتها الفتيات عبر حساباتهم بعد إهداء شركائهن لهن تعبيرا عن حبهم أو كشبكة.

وبحسب الموقع الرسمي للشركة المنتجة، تعد خواتم باندورا على شكل قلب المنتج الأكثر مبيعًا، وتتميز بتصميم رقيق يأتي بأكثر من لون أبرزها الشفاف، والوردي واللون الأحمر في الأحجار اللامعة.

ما هي شركة Pandora؟

تأسست شركة باندورا عام 1982، ويقع مقرها الرئيسي في كوبنهاجن بالدنمارك، وهي مشهورة عالميًا بمجوهراتها المعاصرة والمصنوعة يدويًا، مجوهرات باندورا مصنوعة من أجود أنواع الذهب عيار 14، والفضة الإسترلينية المطلية بالذهب عيار 18 والفضة الإسترلينية مع معادن Pandora Rose.

ويتم ترصيع كل حجر يدويًا بواسطة فريق متخصص وماهر من الحرفيين، بالإضافة إلى تعليقات وأساور باندورا الشهيرة، وتتميز خواتم وأقراط وقلادة باندورا بالجمال والتنوع.

أسعار خواتم باندورا

ويختلف سعر الخواتم التي لاقت شهرة كبيرة من قائمة باندورا حسب لونها والمادة المصنوع منها، مع إمكانية تغير لون الفصوص حسب الرغبة، وتشمل ما يلي:

1- يبلغ سعر الخاتم المصنوع من الفضة الاسترليني، 85 دولارا أي ما يعادل ( 2622 جنيها مصريا).

2- والمصنوع من المعدن المطلي بالذهب الوردي، 115 دولار أي ما يعادل (3550 جنيها مصريا).

3- أما سعر اللون الذهبي، المصنوع من الذهب عيار 14، 495 دولار أي ما يعادل (15275 جنيها مصريا).

جدل على السوشيال ميديا بسبب خواتم باندورا

ونشر الكثير من الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا تُظهر خواتم باندورا التي جاءت على شكل قلب ومزين بالفصوص، حتى تحصل عليها هدية، الأمر الذي تسبب في إزعاج البعض الآخر، وكانت التعليقات على موقع X المعروف بتويتر سابقًا، تشمل: "ما تجيبوا الخاتم لنفسكم يا بنات إيه الشحاتة دي"، "التيك توك كله عبارة عن خاتم باندورا.. اوعدنا يا رب"، "بكام يعني خاتم القلب بتاع باندورا".

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