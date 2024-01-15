4 طرق مضمونة لتقليل فاتورة الكهرباء.. اتبعيها في منزلك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر الأجهزة الكهربائية لا غنى عنها في المنزل، لذا فإنه من الضروري الاهتمام بها وتنظيفها بالطريقة الصحيحة حتى يطول عمرها الافتراضي، وتظل تعمل بنفس القوة.

ولكي توفر ربة المنزل في الميزانية الخاصة ببيتها، عليها أن تحافظ على الأدوات الكهربائية جيدا، حتى لا تضطر إلى شراء أخرى جديدة وباهظة الثمن، أو صرف مبالغ عالية عند دفع فاتورة الكهرباء الشهرية، وتستعرض «هن» في السطور التالية، أهم الأدوات التي يفضل تنظيفها باستمرار، وذلك بحسب ما ذكره موقع «metro».

كيف تقللين من فاتورة الكهرباء الشهرية؟

يعتبر من أكثر الأمور التي لا تفضلها ربة المنزل هو دفع الكثير من الأموال بسبب فاتورة الكهرباء، ومن خلال تنظيف أهم الأجهزة الكهربائية التالية، التي تستهلك طاقة كهربائية كبيرة، يمكن تقليلها إلى النصف.

1- تنظيف الثلاجات:

الثلاجة هي واحدة من الأجهزة الكهربائية المهمة في المنزل، وتستخدمها ربات البيوت بشكل يومي، ولكنه يمكن التقليل من استهلاكها للكهرباء بنسبة كبيرة من خلال تنظيف الجزء الخلفي الموجود في الثلاجة من الغبار، بالإضافة إلى إذابة الثلج يعمل على خفض قيمة الفاتورة.

2- تنظيف الغسالات:

يعتبر من الضروري إزالة الرواسب المتراكمة في الغسالة بشكل دوري، وهو ما يساعد كثيرا على التقليل من الاستهلاك وبالتالي فاتورة أقل سعرا، ويمكن فعل ذلك من خلال مكون الماء والخل ووضعهما في الغسالة قبل بدء وضع الملابس المتسخة.

3- المكنسة الكهربائية:

تساعد المكنسة على التخلص من الأوساخ المنتشرة في المنزل، وبالتالي تحتاج إلى تنظيفها أيضا، حتى لا تتراكم فيها الأتربة، مما يؤدي إلى تخفض زيادة نسبة استهلاك الكهرباء.

4- القلايات الهوائية:

تساعد القلايات الهوائية على طهي الأطعمة بشكل أسرع، لكنها تستهلك في اليوم الواحد 30 دقيقة، لذا يجب نظيفها جيدا مع استخدامها في الأكلات التي تأخذ وقتا طويلا فقط.