فوائد شاي الكيتو للدايت بالتكات المميزة.. «هتخسي من غير مجهود»

القاهرة - سمر حسين - صحة

شاي الكيتو للدايت من أكثر الأشياء التي تريد السيدات معرفة كيفية إعداده، إذ أنه من الأنظمة الغذائية الشائعة في الوقت الحالي، ولكن لا تعرف متبعات النظام الغذائي الصحي، طريقة عمله بطريقة صحيحة، فضلًا عن فوائده التي تساعد على إنقاص الوزن بصورة صحية سليمة.

هل الشاي مسموح في الكيتو؟

الشاي هو أحد المشروبات المسموحة في الكيتو دايت، ويكون مفيدًا لدى السيدات التي تريدن إنقاص الوزن بصورة سريعة، وأضاف الدكتور محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه، لـ«هُن»، أن النظام الغذائي يجبرك على حساب السعرات الحرارية، هو إحدى الحميات الغذائية الشائعة: «وجود مكون الشاي داخل الكيتو يجب أن يكون أخضر أو به بدائل السكر، حتى يكون مصدرًا للطاقة، ومحفزًا لحرق الدهون».

طريقة عمل شاي الكيتو

شاي الكيتو هو مشروب سهل وسريع التحضير ولذيذ، وطريقة تحضيره تتمثل في التالي:

- عدم إضافة سكر أو إضافة البديل.

- إضافة بدائل الحليب قليلة الكربوهيدرات.

- تناول معه حليب اللوز أو حليب جوز الهند غير المحلى.

- من الممكن تناوله ساخنًا أو باردًا.

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المعدلات الطبيعية لتناول المشروبات تكون ما بين 2.1 إلى واحد ونصف جرام، إذ يجب أن تضم الأنظمة الغذائية 50% كربوهيدرات، و20% بروتينات، و30% دهون: «كل كوب يحتوي على حوالي 220 سعرة حرارية، لذلك يجب تناوله ضمن الكمية المسموحة من السعرات الحرارية».

ما هو شاي الكيتو وفوائده؟

وأضاف «عفيفي»، أن تناول شاي الكيتو فوائده تتمثل في التالي:

- يعمل شاي الكيتو على فقدان الوزن.

- خفض نسبة السكر والأنسولين بالجسم.

- يتيح لجسمك الوصول الكامل إلى الطاقة.

- يعمل شاي الكيتو على حرق الدهون.

- نظام الكيتو الغذائي له تأثير إيجابي على البشرة، وتناول الشاي يعزز تلك الحماية.