منافسة على أغرب الأزياء في العالم.. فساتين على شكل تنين (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بأزياء خارجة عن المألوف، ظهرت 100 سيدة من مختلف الأعمار بفستانين مثيرة للجدل، تمزج بين الموضة والغرابة، خلال أكبر احتفال في العالم للأزياء غير المألوفة، فيما يعرف بـ«ثقافة التنين».

وارتدت مجموعة من النساء، تصاميم غريبة الشكل ومتنوعة الألوان، في حفل «RuPaul’s DragCon UK 2024» في مدينة «لندن» بإنجلترا، السبت، ونستعرض أهم الأزياء التي عرضت مع أبرز المعلومات عن الحفل، بحسب ما ذكره موقع «indy100».

معلومات عن أكبر احتفال بـ«ثقافة التنين»

- احتفال «DragCon» من الحفلات التي يمكن للكبار أو الصغار برفقة أولياء أمورهم حضورها.

- يستعرض حفل «RuPaul's» أكثرالأزياء الغريبة في العالم.

- الحفل عبارة عن عرض لثقافة التنانين، ومقر انعقاد الحفلات الخاصة به تكون في لندن.

- انطلقت النسخة الأولى من «DragCon UK» في 18 يناير 2020.

- يتضمن الحفل كثير من العروض الترفيهية، مثل الرقص واللعب والتصوير والأزياء الزاهية الألوان وغريبة التصاميم.

- حفل RuPaul's DragCon UK، هو الخاص بمعجبي البرنامج التليفزيوني المعروف في إنجلترا، ويطلق عليه RuPaul's Drag Race.

- إيرادات الحفل الثانوية من التذاكر، أما الدخل الأساسي له يحصل عليه من خلال اللقطات التصويرية مع ملكات التنانين المتواجدات في الحفل ويفضل الجميع التصوير معهن.

- يحضر الحفل مجموعة من ملكات التنانين البريطانيات، منهن كريستال فيرساتشي، ولورانس تشاني، وداني بيرد، بالإضافة إلى باجا تشيبز، وشيريل هول، وشيدر جورجيوس، وفيكتوريا سكون، وتيا كوفي.

- ابتكر هذا الحفل روبول أندريه تشارلز، إلا أنه لم يستطع حضور الافتتاح هذا العام، لتواجده في حفل توزيع جوائز Emmy Awards، الذي من المقرر انعقاده في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.