خنق أسرة في السلام.. كيف تحمي نفسك من سفاح الأماكن المغلقة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي:

في واقعة صادمة، تسبب تسرب غاز من دفاية في إصابة أسرة مكونة من أربعة أفراد بالاختناق، داخل منزلهم في منطقة السلام بالقاهرة.

أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من الشرطة، يفيد بحالة إصابة داخل إحدى الشقق بالسلام، وفور تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية، مدعومة بسيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث.

وتبين أن أسرة تتألف من أربعة أفراد تعرضت للاختناق، نتيجة استنشاقهم غاز أول أكسيد الكربون، وهو ما يطلق عليه "القاتل الصامت"، إذ تسرب من دفاية داخل شقتهم، ليتم نقل المصابين إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج.

ولتجنب مخاطر الدفاية، إليك بعض النصائح التي يجب تنفيذها فورا، بحسب موقع Dailymedical، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

كيف تسبب الدفاية الاختناق؟

يعمل الهواء الخارج من المدفأة، على حرق الأكسجين وتقليل الرطوبة الطبيعية للغرفة، ما يحول الهواء الطبيعي إلى جاف، وبالتالي قد تسبب اختناقا.

مخاطر استنشاق غاز أول أكسيد الكربون

يقلل من أداء المخ، إذ يقلل من تركيز الموصلات العصبية الموجودة به.

يسبب العديد من أمراض القلب والأوعية الدموية، إذ يقلل من وصول الأكسجين إلى عضلة القلب، ويسبب زيادة لزوجة الصفائح الدموية، فتزداد القابلية لتكوين الجلطات وتصلب الشرايين، وفي أشد الحالات قد يؤدي للوفاة نتيجة الاختناق.

يسبب شلل المصاعد الهدبية المخاطية للجهاز التنفسي، وبالتالي استقبال الميكروبات واحتجاز المواد الغريبة داخل الرئة خاصة مسببات الحساسية، ما يؤدى إلى التهابات الجهاز التنفسي وانخفاض وظائف الرئة.

طرق الوقاية من تسرب غاز أول أكسيد الكربون

التهوية الجيدة خاصة في الحمامات والمطابخ.

تجنب غلق أبواب غرف النوم بشكل كامل.

ضرورة الصيانة الدورية لكل الأجهزة التي تعمل بالغاز.

ماذا تفعل إذا كنت تشك في تسرب الغاز؟

فتح جميع النوافذ والأبواب.

عدم إشعال أي موقد أو سيجارة أو مصباح.

إذا أمكن مغادرة المنزل والخروج في الهواء الطلق.

نصائح مهمة لتجنب مخاطر الدفاية

التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي.

التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واستخدام اسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.

عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق.

تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

لا تضع الدفايات على قطع الأثاث (الخزانات – الطاولات) القابلة للاشتعال، وألا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر على الأقل.

عدم استعمالها كأداة للاشتعال أو التسخين، وتجفيف الملابس.

يراعى فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان إلى الدرجة المطلوبة خاصة أثناء النوم.

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