الحكة التناسلية عند الرجال إشارة لأمراض خطيرة.. اعرف سر ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يعاني بعض الرجال من الشعور بحكة مزعجة في المنطقة التناسلية، تجعلهم في وضع حرج، خاصًة عند وجودهم خارج المنزل، حيث يكون من الصعب السيطرة عليها ويجهل العديد من الرجال المشكلات الصحية التي تكشفها.

وذكر موقع Medicalnewstoday المشكلات الصحية التي تنذر بها الحكة في المنطقة التناسلية عند الرجال، كالآتي:

التهاب الجلد التماسي

المنطقة التناسلية منطقة حساسة وسريعة في استجابتها لأي مادة جديدة تلامس الجلد تتعلق بالنظافة الشخصية، ما يجعلها تتعرض لرد فعل تحسسي، أو نتيجة غسل الملابس بمنظف جديد، وغالبًا ما يصاحبه حكة المنطقة، ظهور احمرار في الجلد، وظهور طفح جلدي، ويمكن أن تظهر بعض الإفرازات باللون الأبيض أو الأصفر.

الثآليل التناسلية

من الأمراض المعدية التي يصاب بها الرجال، نتيجة الاتصال الجنسي، وغالبًا ما تكون العدوى شديدة، وتنتج عنها حكة قوية يصاحبها ظهور بثور واضحة في منطقة تهيج الجلد وتزيد من الرغبة في الحكة.

حكة جوك

عدوى فطرية تظهر على المناطق الرطبة في الجسم، مثل الأماكن الحساسة، ومن أعراضها الإصابة بحكة شديدة، مع تغير لون المنطقة إلى الأحمر، ويمكن أن تخرج إفرازات بيضاء عند الإصابة بها.

قمل العانة

عبارة عن حشرات صغيرة تظهر في المنطقة التناسلية، تتسبب في حك المنطقة بقوة، ويمكن أن تظهر بعض الحبوب الصغيرة الحمراء نتيجة اللدغات.

الاحتكاك

زيادة الاحتكاك في المنطقة التناسلية، حيث يحدث فرك مستمر على الجلد لفترات طويلة، وغالبًا ما يكون الأمر خلال ممارسة الأنشطة البدنية، مثل التمارين الرياضية أو ركوب الدراجات، ما ينتج عن ذلك الإصابة بطفح جلدي ينتج عنه حكة شديدة مزعجة.

العلاج

1- وضع الكريمات المضادة للفطريات تحت إشراف الطبيب.

2- استخدام المرطبات وزيوت التشحيم باستمرار في المنطقة التناسلية.

3- تلقي علاجات دوائية للأمراض المنقولة جنسيًا.

4- تجنب استخدام منتجات جديدة على المنطقة الحساسة يمكن أن تهيج الجلد.

5- استخدام دواء يقضي على قمل العانة.

6- التأكد من أن المنطقة التناسلية نظيفة وجافة.

7- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة لتساعد المنطقة أن تبقى جافة لأطول فترة ممكنة.

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