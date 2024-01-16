داعية تفجر مفاجأة حول الخلع: حرام شرعا على الزوجة في حالة عدم رضا الزوج

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دعوى الخلع تعتبر من أكثر الدعاوى التي تؤول إليها الزوجة بعد الشعور باليأس، وأن لا محالة من الحياة الزوجية، وتبغض العيش مع شريك حياتها، فتتوجه إلى المحكمة للخلاص دون علمه ورضاه، ولكن هو ما عبَّرت عنه الداعية الإسلامية نيفين مختار، بأنه حرام شرعًا، حتى وإن كان لديها أسباب كافية لطلب الخلع.

الخلع دون علم الزوج

أوضحت الداعية الإسلامية بوزارة الأوقاف، خلال لقائها ببرنامج «الستات مابيعرفوش يكدبوا»، المُذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أن الله سبحانه وتعالى، شرع لنا الكثير من الحقوق، والخلع في اصطلاح الفقهاء هو الافتداء والإبراء، ولكنه جعل القوامة بأيدي الرجال: «المرأة لديها عاطفة شديدة، وهي التي تغلب في شتى المواقف، فمثلًا لو في إيديها العصمة في أول مشكلة هتطلق الزوج».

حكم شرع خلع دون علم الزوج

وأضافت «مختار»، أن طلب الزوجة الخلع من زوجها دون موافقته، والتوجه إلى المحكمة دون أن يعرف لا يجوز شرعًا: «طلب الخلع عن طريق المحاكم النيابية أمر لا يجوز، وأن يكون هذا في مقابل تمسكه الشديد بها حرام شرعًا، واستخدام الطلاق والخلع كنوع من أنواع الضغط على الزوج؛ يقع على الزوجة بالذنب، خاصةً عند رغبتها في تحقيق آمالها ومتطلباتها بعيدًا عنه».

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شروط الخلع

وأكدت أنه يجب التالي:

- أن يكون الزوج موافقًا على الانفصال.

- الزوج يكون مقتنعا إن العشرة بينهما مستحيلة.

- اقتناع الزوج بقول يمين الطلاق بحرية واقتناع.