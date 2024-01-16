طبيبة تحذر: هذه الأطعمة ترفع مستويات السكر في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - حذرت إيرينا بيساريفا خبيرة التغذية الروسية، الأشخاص المصابين بمرض السكري من تناول التمر والزبيب، لما لهما من مؤشر مرتفع لنسبة السكر في الدم، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم بسرعة، وهو أمر خطير على مرضى السكري.

وأوضحت بيساريفا أن التمر والزبيب يحتويان على نسبة عالية من الكربوهيدرات، والتي يتم تحويلها إلى سكر في الدم بسرعة، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وفقًا لموقع "mail" الروسي.

وأشارت إلى أن، الأشخاص الذين يعانون من مشكلات وأمراض الجهاز الهضمي، مثل الإمساك أو الإسهال، يجب عليهم أيضًا تجنب تناول التمر والزبيب، حيث يمكن أن يؤديا إلى تفاقم هذه المشكلات.

ونصحت، بشراء الفواكه المجففة غير المعبأة في علب خاصة، حيث تكون غير آمنة للاستهلاك، حيث يمكن أن تحتوي على ميكروبات تسبب اضطراب عمل الأمعاء والتسمم ورد فعل تحسسي.

وأضافت، الفواكه المجففة مصدرا مهما للفيتامينات والعناصر المعدنية الضرورية للجسم، ولكن يجب على مرضى السكري وأصحاب مشكلات الجهاز الهضمي استشارة الطبيب قبل تناولها.

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