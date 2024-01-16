5 خطوات سحرية للتخلص من انتفاخ البطن.. اتبعيها فورا

القاهرة - سمر حسين - صحة

العديد من الأشخاص يتعرضون لآلام شديدة في المعدة، منها انتفاخ البطن الذي يحدث عادة نتيجة تناول أطعمة صحية، أو أن الشخص يعاني من متلازمة القولون العصبي وغيره من الأسباب الآخرى.

لذا تستعرض «هن» في الفقرات التالية، أفضل الطرق المضمونة للتخلص من مشكلة انتفاخ البطن وألم المعدة، وذلك بحسب ما ذكره موقع «everydayhealth»، وأكدته الدكتور نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية العلاجية ورئيس قسم المناعة بمستشفى جامعة القاهرة.

طرق التخلص من انتفاخات البطن

1 - الاهتمام بشرب المياه:

تساعد المياه على على التقليل من انتفاخ البطن بشكل كبير، كونها تعمل على تحسين حركة الأمعاء بسهولة، وتخفض من نسب الإصابة بالإمساك.

2 - ممارسة الرياضة:

تساعد الرياضة على تحسين الجهاز الهضمي، خاصة المشي، فينصح بممارسته لمدة ساعة على الأقل بشكل يومي، بالإضافة إلى فوائد رياضة اليوجا، التي تعمل على استرخاء عضلات الجسم، وخفض الشعور بالتوتر والقلق الذي يعمل على تهيج القولون.

3- تجنب تناول الطعام الدسم:

ينصح قبل الذهاب إلى النوم مباشرة أكل أطعمة ثقيلة على المعدة، إذ يعمل ذلك على ظهور مشكلة عسر الهضم.

3 - الابتعاد عن المشروبات الغازية:

من أسوأ العادات السيئة التي يتبعها معظم الأشخاص، هي الحصول على كميات كبيرة من المشروبات الغازية، التي تسبب عسر الهضم وتعمل على زيادة آلام القولون.

5 - تناول المشروبات الساخنة:

يعمل تناول المشروبات الساخنة على تهدئة القولون، ويعتبر مشروب النعناع هو الأفضل، إذ يساهم في التقليل من انتفاخ البطن، وتحسين الجهاز الهضمي والتخلص من الغازات.

6- اتباع نظام غذائي صحي، والتقليل من تناول الأطعمة السريعة، بالإضافة إلى التي تحتوي على البقوليات، مع الاهتمام بمضغ الطعام جيدا، حتى تسهل من عملية الهضم.