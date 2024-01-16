«نوسة مرات فزاع».. من هي شيماء عبد القادر زوجة الفنان هشام إسماعيل؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجوه فنية كثيرة تظهر كل يوم، إلا أن الدور والإفيه دائما ما يكونا البطل في المسيرة، ويرتبط بهما الجمهور، ويعرف الفنان من خلالهما، هكذا كان الحال مع الفنانة شيماء عبد القادر، بعد أداء دورها «نوسة» في فيلم «عسل أسود»، لكنها عادت للأضواء مجددا ليتطلعوا لمعرفة معلومات أكثر عنها، خاصةً بعد ظهورها في لقاء تليفزيوني مع زوجها الفنان هشام إسماعيل، صاحب دور «فزاع» في «الكبير أوي»، ليتفاجأ كثير من المشاهدين بأنهما متزوجين.

«نوسة مرات فزاع»

ظهر هشام إسماعيل في أحد البرامج على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتفاجأ الجمهور بأن زوجته هي «نوسة» فتاة فيلم «عسل أسود»، ويتفاعلوا معه مرددين «نوسة طلعت مرات فزاع»، إذ قال إنها تشبه بالفعل هذه الشخصية، «طيبة وبنت حلال ووش السعد عليا».

زوجة الفنان هشام إسماعيل

وظهر الثنائي هشام إسماعيل وشيماء عبد القادر، من قبل، في برنامج «واحد من الناس»، مع الإعلامي عمرو الليثي، على قناة الحياة، وتحدث عنها، قائلا: «بنحب الفن سوا، حتى كنا عاوزين ندرس حاجة مفيهاش روتين»، وكشف قصة حبه لها: «بعد 10 سنين تخرج شوفت شيماء طبيعة، أهلها ناس محترمة، وهي طيبة ومتربية ومريحة، وحبيتها أول ما قابلتها»، وقرر التقدم لطلب يدها، متأثرًا بمقولة «لماذ لا يجرب الإنسان مرة وإلى الأبد ويحسن الاختيار».

وروت شيماء، تفاصيل من قصة حبهما وزواجهما: «اعترف لي بحبه في الأوبرا، واتأكدت أنه شخص مناسب، كان بيقعد يكتب لي رسايل كتير جدًا، أنتِ الأمل، والحياة من غيرك مظلمة، كنت شايفة إننا زمايل مع بعض في الأول، لكن شاء لنا القدر نتجوز».

تفاصيل حياة هشام إسماعيل وشيماء

«اختارنا في الفرح بتاعنا كل حاجة سوا، وبعد الفرح كان عندي تصوير في فيلم، واستأذنت اليوم ده»، تقول شيماء، مؤكدة أنه يهتم بتفاصيلها: «أول هدية جابها ليا كانت طبلة في عيد ميلادي، فكان بيهتم بأقل التفاصيل، وبعدها جاب لي ساعة في الفلانتين»، ورد هشام، بأنه أكثر من يدللها، وأنها تهتم أكتر بشئون المنزل.

من هي شيماء عبد القادر زوجة هشام إسماعيل؟

نقدم لكم معلومات عن شيماء عبد القادر، من خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي:

- من مواليد 22 مايو 1987 في القاهرة.

- تخرجت في كلية الآداب جامعة حلوان قسم المسرح عام 2008.

- بدأت مشوارها الفني في مسرحية «قهوة سوداء» عام 2009.

- لُقبت بـ«نوسة»، لدورها في فيلم «عسل أسود».

- مثلت في مسلسلات: تامر وشوقية ج4، وقصر عابدين وعريس دليفري وسرايا عابدين، وفيلم الحرب العالمية التالتة.