اشرب ماء الزنجبيل على معدة فارغة فى الصباح وشاهد ما سيحدث لجسمك.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

شرب كوب من ماء الزنجبيل على معدة فارغة في الصباح يمكن أن يوفر العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك صحة المعدة وتقليل الغثيان الصباحي.

ووفقا لما جاء في "ويب ميد" المعني بالصحة، توجد فوائد صحية للزنجبيل تشمل ما يلي:

فوائد الزنجبيل على الصحة

يقلل الغثيان

الزنجبيل علاج شعبي شائع لاضطراب المعدة والغثيان، لذا تناول كوب صباحا يقلل من إضطرابات المعدة.

يساعد على الهضم

الزنجبيل يساعد على الهضم وتدفق اللعاب، كما أن تناول الزنجبيل يمكن أن يخفف الغثيان والقيء لدى بعض النساء الحوامل.

يقلل الدوار

يساعد تناول كوب من الزنجبيل في علاج الغثيان الناجم عن الدوار أيضا.

يقلل ألم الحيض

تناول الزنجبيل يساعد أيضا في تقليل ألم الدورة الشهرية المؤلمة.

يقلل التهابات المفاصل

تناول كوب من ماء الزنجبيل بالصباح يخفف آلام التهاب المفاصل، وقد يساعد أيضا في التالي:

تقليل التهاب المفصل الروماتويدي.

تسكين آلام العضلات والمفاصل.

تقليل الصداع.

وهناك فوائد أخرى لتناول كوب من الزنجبيل وتشمل ما يلي:

تقليل التورم.

انخفاض نسبة السكر في الدم.

خفض الكولسترول.

الحماية من مرض الزهايمر.

يقلل السرطان

الزنجبيل مليء بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية خلاياك من التلف والوقاية من الأمراض.

مخاطر الزنجبيل

وتوجد آثار جانبية لتناول جرعات صغيرة للزنجبيل، ولكن الجرعات العالية من الزنجبيل أكثر من 5 جرامات يوميا، تزيد من فرص حدوث آثار جانبية مثل ما يلي:

طفح جلدي.

غازات.

حرقة في المعدة.

معدة مضطربة.

تهيج الفم.

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