سجن امرأتين بتهمة اختطاف فتاة.. لن تصدق ماذا فعلتا بها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

حُكم على امرأتين وشاب من إنجلترا بالسجن بتهمة اختطاف فتاة بريطانية تعاني من صعوبات في التعلم للاعتداء عليها لدرجة، أنهما بحثتا على الإنترنت عن طرق لقتلها والتخلص من جثتها.

الاتفاق مع مراهق لاختطاف الفتاة

واتفقت إليشا روبنسون وجودي كولفين، وكلتاهما تبلغ من العمر 23 عامًا، مع صبي مراهق لاختطاف الضحية ونقلها إلى منزل من طابق واحد في مدينة نورويتش، نورفولك، بإنجلترا، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتعرضت الفتاة البالغة من العمر 21 عامًا لاعتداءات جنسية متكررة، وأُجبرت على تناول البراز وسكبتا عليها ماء مغليا ومبيضا، ورغم أن المراهق لم يؤذ الضحية بنفسه، فإنه شجع الامرأتين على التسبب في أكبر قدر ممكن من الألم لها.

الضحية تعاني من صعوبات في التعلم

ووصف القاضي أندرو شو، الذي حكم عليهم في محكمة نورويتش كراون التي استمرت ست ساعات، الأمر بأنه تصرف رهيب ومرعب ومروع، مضيفا أن الضحية التي تعاني من صعوبات في التعلم، أصيبت بآثار جسدية ونفسية خطيرة.

12 سنة حبسا للسيدتين

وحُكم على المرأتين بالسجن لمدة 12 عاما وتسعة أشهر لكل منهما، بينما حُكم على الصبي البالغ من العمر 17 عاما بالسجن لمدة ست سنوات، لأنه ساعد الفتاة على الهروب خوفا من المسؤولية.

وأوضحت المحكمة أن المرأتين كانتا تحت تأثير الكوكايين وشجعتا بعضهما البعض على ارتكاب أفعال بشعة مع الضحية.

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