أمر مرعب تكتشفه فتاة خلال التقاطها صور سيلفي.. هذا ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

لحظات صادمة عاشتها فتاة بالغة، خلال التقاطها صورة سيلفي لتشاركه في محادثة جماعية بين أصدقائها، ولكن أصدقائها عاشوا لحظات مرعبة بعد وصول الصور، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة mirror البريطانية.

وكانت تضع الفتاة التي تدعى أوليفيا، الـ "كابشو" على رأسها المرتبط بالسويت شيرت التي ترتديه، وذلك الذي حجب عنها رؤية العنكبوت الضخم الذي يقف على رأسها ويظهر كأنه جزء من الشعر، وشعر أصدقائها بالصدمة وكانوا غير قادرين على إخبارها بالأمر.

وكان هناك الكثير من الردود المرعبة على تأثرهم بوجود عنكبوت قريب لهذه الدرجة، ومن بين صدمة البعض وضحك البعض بشكل هستيري، كان هناك صديق لأوليفيا رغب في الأطمئنان عليها واخبرها هل هي بخير؟، وردت عليه أنها في أفضل حال لا توجد مشكلة لديها، وأن العناكب تراها صديقتهم، وأعتقد البعض أن ردها ذلك بسبب إحراجها.

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