آخر ظهور لـ«العوضي» وياسمين عبد العزيز قبل انفصالهما.. ما علاقته بفلسطين؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اجتاح خبر انفصال الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن تعرض جمهورهما لحالة من الصدمة، إثر تأكيد كل منهما إنهاء العلاقة الزوجية التي جمعتهما لمدة 4 سنوات.

صدمة جمهور ياسمين عبد العزيز بعد تأكيد انفصالها

ويعد الأكثر إثارة للدهشة، هو اقتران توقيت طلاقها باحتفال الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم 16 يناير؛ فبعد ساعات من مشاركتها صورة لها وهي تطفئ شموع الاحتفال، صدمت متابعيها بالانفصال الرسمي عن «العوضي»، وكتبت: «تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير».

وتسعرض «هن» في السطور التالية، آخر ظهور جمع كل من الفنان أحمد العوضي ونجمة السينما والدراما المصرية ياسمين عبد العزيز.

آخر ظهور لـ«العوضي» و«ياسمين» قبل الانفصال

يعتبر آخر ظهور للفنانين معًا كان خلال حضورهما إحدى الحفلات بشهر ديسمبر الماضي، وظهر كل منهما بإطلالة أنيقة كعادتهما، كما أنهما لفتا الأنظار خلال التقاطهما الصور وهما يمسكان بعلم فلسطين على السجادة الحمراء، معبرين عن دعمهما الكامل للقضية الفلسطينية، ورفضهما الانتهاكات والجرائم التي تستهدف بها قوات الاحتلال الإسرائيلي أهالي غزة من الصغار وكبار السن والنساء.

كما ظهر «العوضي» و«ياسمين» أيضا في احتفالات ليلة رأس السنة لعام 2024 في صورة جمعتهما بمجموعة من أصدقائهما منهم السيناريست عمرو محمود ياسين وزوجته الإعلامية آيات أباظة، والشاعر أيمن بهجت قمر، وجرى نشرها عبر «إنستجرام».