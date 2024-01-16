هذا ما يفعله العسل الأسود في مستويات السكر والكوليسترول معا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يعشق الكثيرون تناول العسل الأسود، باعتباره وجبة مميزة أو حتى كعلاج ومقوي طبيعي بسبب وفوائده التي لا حصر لها، ولكن لاحتوائه على نسبة عالية من السكر، هل العسل الأسود تأثيره على مستويات السكر والكوليسترول في الدم صحي أم ضار؟

زيادة الوزن وخلل نسبة السكر

الدكتور أسامة صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، قال إن العسل الأسود يرفع مستويات السكر في الدم بدرجة متوسطة، لذا تناوله بإفراط يزيد من مستويات السكر في الدم بصورة كبيرة، كما يمكنه أن يعرض لخطر زيادة الوزن والتسبب في خلل بمستويات السكر بالدم.

وأضاف صلاح، أن العسل الأسود مستخلص من قصب السكر، الذي له تأثيرات إيجابية على مستويات الكوليسترول في الدم ولكنها بشكل بسيط، حيث تقلل من الكوليسترول المرتفع وتحديدًا الضار، كما أنه غني بالبوتاسيوم الذي يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية، ويحمي من تعرضهم للخطر.

فوائد العسل الأسود

وكشف أخصائي التغذية العلاجية، أهم التأثيرات المذهلة الذي يوفرها العسل الأسود على الصحة العامة، وتشمل ما يلي:

1- يعزز جهاز المناعة لأنه يحتوي علي إنزيمات تنتج بيروكسيد الهيدروجين الذي يقتل البكتيريا والفيروسات.

2- تناول ملعقة منه يساهم في محاربة السعال، لأنه مثبط طبيعي للسعال ويقلل من إلتهابات الحلق.

3- غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف، وتحارب الجذور الحرة التي تتحول إلى خلايا سرطانية.

4- يعد علاجا مذهلا للأنيميا لأنه يعزز من إنتاج خلايا الدم الحمراء، ومصدر جيد للحديد.