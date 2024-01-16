خبيرة تجميل: الأزر المطحون يعمل على تنعيم وفرد الشعر من أول مرة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

قالت مروة حمدي خبيرة تجميل البشرة، إن الأرز المطحون يتميز بدخوله بعدد من الوصفات الطبيعية التي تسخدم للبشرة والشعر لوجود العديد من الفوائد له ومنها أنه يعمل على تنعيم وتطويل الشعر بصورة ممتازة .

وصفة الأرز المطحون للشعر

وأضافت «حمدي» خلال استضافتها عبر برنامج«السفيرة عزيزة» تقديم الاعلامية شيرين عفت، المذاع عبر شاشة قنوات «dmc»، أنه من الوصفات التي تعمل على تنعيم الشعر وفرد كسرة الشعر بدل من استخدام الكيماويات وخاصة للأطفال هي وصفة الأرز المطحون وذلك عن طريق وضع كوب من الأرز المطحون و2 كوب من المياة الفاترة ومعلقتين زيت جوز الهند و3 معلاق زيت السمسم ويتم تقلبيها ووضعها على النار حتي التماسك والقوام يصبح مثل البلسم.

وضع الأرز المطحون مثل البلسم

وتابعت: «يتم استخدام وصفة الأرز المطحون على الشعر بعد استخدام غسول الشعر ويتم وضعه مثل البلسم وتُرى النتيجة بعد أول استخدام له وذلك لفوائد الأزر المطحون العديدة للشعر».