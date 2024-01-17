تحذير من بهارات البطاطس.. تؤدي لكارثة صحية في هذه الحالة        

القاهرة - سمر حسين - صحة

لا يأكل الكثير من الناس البطاطس بدون البهارات الخاصة بها، لكنها على الرغم من كونها تعطي طعمًا مميزًا تتحول لكارثة صحية في حالة مرضى الكلى وأمراض أخرى؛ ومزيج البهارات المكونه من ملح، كمون، كاري، بابريكا، فلفل أسود، بودرة ثوم وكزبرة، الذي تستخدمه السيدات للبطاطس، وتعطي لها طعمًا مميزًا، يمكن أن يكون مضرًا جدًا لمن يعانون من اضطرابات هضمية، وتسبب الشعور بحرقان في فم المعدة.

احذر بهارات البطاطس

وتعد بهارات البطاطس خطرًا يهدد مرضى الكلى بسبب كثرة الأملاح الموجودة بها والتوابل الصعبة على مرضى قرحة المعدة، فهي تتكون من 8 أنواع من التوابل، هي «ملح، كمون، كاري، بابريكا، فلفل اسود، بودرة ثوم و كزبرة».

وبحسب موقع «uchicagomedicine» لا تسبب التوابل القرحة، إلا أنها يمكن أن تسبب آلامًا في البطن لدى بعض الأشخاص، كما أبرزت إحدى الدراسات على وجه التحديد أن الاستهلاك المتكرر للأطعمة الغنية بالتوابل، يمكن أن يؤدي إلى أعراض الجهاز الهضمي العلوي لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من عسر الهضم، وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي «IBS»، يمكن أن تؤدي الأطعمة الغنية بالتوابل أيضًا إلى ظهور الأعراض اذا احتوت بهارات البطاطس على توابل حارة.

تعليق طبي على بهارات البطاطس

وقال الدكتور مروان سالم في تصريحات لـ«هن»، محذرًا من الإفراط في استخدام بهارات التوابل: «زيادة البهارات تؤدي إلى زيادة الأملاح وترسيبها في الكلى وتؤدي إلى التهابات في المسالك البولية نتيجة تكوين حصوات».