بدون مواد حافظة.. اعملي مكعبات مرقة الدجاج بالمنزل في 4 خطوات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحتاج كثير من ربات البيوت، إلى استخدام مرقة الدجاج أو اللحمة، عند تحضير مختلف الأطعمة، وتضطر لشرائها باستمرار، لكنها تحتوي على مواد حافظة ومصنعة، ما يجعلها تشكل أضرارا محتملة على الصحة بشكل كبير.

وتضفي مرقة الدجاج على الطعام مذاقا لذيذا وشهيا، لذا نستعرض أفضل طريقة لعمل مكعبات الدجاج في البيت، بدلا من شرائها، وذلك على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، التي تقدم وصفات سريعة وبسيطة وغير مكلفة لربات البيوت.

طريقة عمل مكعبات الدجاج في المنزل

المكونات:

مرقة الدجاج.

عظام دجاج.

بصل.

جزر.

كرفس.

طماطم.

حبهان.

ورق لورا.

ملح.

فلفل أسود.

كوب دقيق.

نصف كوب زيت.

كمون ناعم.

كزبرة جافة ناعمة.

كركم.

كاري.

بهارات.

خطوات عمل مكعبات مرقة الدجاج

الخطوة الأولى: ابدئي بسلق عظام الدجاج، وضعي معها قطع البصل والجزر والكرفس والطماطم في الماء المغلي، مع إضافة الحبهان وورق اللورا والملح والفلفل الأسود.

الخطوة الثانية: ضعي المزيج في الوعاء، ليتبخر جزء من ماء المرقة، ويبدأ قوامه في الثقل، وبعد ذلك اتركيها في الثلاجة يوما كاملا لتبرد.

الخطوة الثالثة: احرصي على وضع الدقيق مع الزيت على نار متوسطة، وضعي المرقة والخليط السابق، ثم ضيفي الكزبرة والكمون والكركم والكاري والبهارات، وضعيهم في صينية مدهونة بالزيت.

الخطوة الرابعة: بعد أن تبرد المرقة، قطعيها بالسكين إلى مربعات وضعيها في الفريزر.

طريقة عمل مكعبات مرقة اللحمة

المقادير:

مرقة اللحمة

عظام لحم.

جزر.

طماطم.

بصل.

كرفس.

حبهان.

ورق لورا.

كزبرة جافة ناعمة.

بابريكا.

جوزة الطيب.

كوب دقيق.

كوب زيت.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة التحضير:

1- احضري وعاء واسع، وضعي فيه ماء مغلي على النار مع إضافة البصل والطماطم والكرفس والجزر، والحبهان وورق اللورا وعظام اللحم، مع ترك المزيج يغلي 4 ساعات على الأقل.

2- ضعي المزيج في الخلاط الكهربائي، مع إضافة البابريكا وجوزة الطيب وملح وفلفل أسود، مع المزج جيدا حتى يصبح الخليط قوامه ثقيل.

3- بعد الانتهاء من تحضير الخليط ضعيه في صينية مدهونة بالزيت، واتركيه في الفريزر، وبعد إخراجها شكليها فى شكل مكعبات.