5 آيات قرآنية لتحصين الأولاد والبيت من الطاقة السلبية.. ردديها في هذا الوقت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الكثير من السيدات يبدأن يومهن بأرق وتعب، ويسود بعض البيوت الخلافات والمشاكل، رغم أن الحل سهلا وبسيطا وذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال أذكار الصباح التي لها بركة كبيرة وتأثير سحري على حياة الإنسان، ورغم أن أذكار الصباح بها عدد كبير من الأدعية الشهيرة، لكن هناك 5 آيات نذكرها لكم مع فضل الذكر في تحصين البيت والتخلص من الخلافات والطاقة السلبية.

5 آيات قرآنية حصني بها أولادك

والآيات القرآنية التي تحصن بيتك من الطاقة السلبية، هي آيات تذكرينها ضمن أذكار الصباح، بحسب ما ورد عن أذكار الصباح في دار الإفتاء المصرية، وسنعرضها في السطور التالية:

1-وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ».

2-آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملآئكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين».

3-« قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ، ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ».

4-« قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ، مِن شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ».

5- « قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ، مَلِكِ ٱلنَّاسِ، إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ، مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ، ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ ٱلنَّاسِ، مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ».

فضل قراءة الأذكار في بيتك

وفي تصريحات تلفزيونية، تحدث الشيخ عويضة عثمان، أمين عام الفتوى، عن فضل قراءة الأذكار والآيات القرآنية في البيت وفي العموم قائلا:«علمنا بالأذكار أن نتقرب إلى الله ونتقي السوء ونحفظ بيوتنا وتخلصنا من المشاكل والاضطرابات، لأنها تقربنا من الله وتزودنا بالرضا والسكينة، أعظم ما يناله الذاكر القريب من الله أنه يرضى عن الله في كل حال، تبدأ أذكار الصباح من الفجر حتى الغروب، والمساء من بعد الغروب حتى اذان الفجر في اي وقت، في أذكار في وسط النهار وفي كل لحظة من حياة الإنسان، الذكر ليس له وقت».