12 فائدة مذهلة عند تناول الشوكولاتة.. ما علاقتها بهرمون السعادة؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

الشوكولاتة من المنتجات التي يعشقها الجميع، وتحب الكثير من السيدات تناولها، لما تسببه من سعادة، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن لها تأثيرا كبيرا مرتبطا بهرمون السعادة بالفعل، إذ أنها تعمل على إفراز السيروتونين في الدماغ، مما يخلق حالة من تحسين المزاج.

علاقة الشيكولاتة بهرمون السعادة

الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، أوضح خلال حديثه لـ«هُن»، أن الشيكولاتة تعمل على إثراء هرمون السعادة، وهي تقلل من حدة التوتر: «الشيكولاتة بها السيروتونين الموجود في الجسم، وتناولها يفرز هذا الهرمون في الجهاز الهضمي، مما تعمل على تنظيم المزاج والشهية».

ماذا تفعل الشوكولاتة في جسم الإنسان؟

وقال «الحوفي»، إنّ تناول الشوكولاتة في جسم الإنسان، له تأثيرات مفيدة، تتمثل في التالي:

- الشوكولاتة مغذية للجسم بشكل كبير، وتحتوي على كمية كبيرة من الألياف.

- الشوكولاتة بها نسبة عالية من المعادن المهمة.

- تحتوي على الكثير من الفيتامينات مثل الحديد.

- الشوكولاتة بها المغنسيوم والنحاس والمنجنيز.

- يوجد في كميات كافية من مضادات الأكسدة.

- تخفض من حدة الأكسدة في خلايا الدماغ.

- تساعد على حماية خلايا العيون.

- تساهم في حماية الشرايين.

- تقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب.

- تعالج ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.

- تخفض من فرص تعرض الجسم للعديد من أنواع السرطان.

- بها هرمون السيروتونين لمعالجة المعاناة من الاكتئاب.

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كم كمية الشوكولاتة المسموحة في اليوم؟

واتفق معه عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«هُن»، حول فوائد الشكولاتة، لافتا إلى ضرورة عدم الإفراط في تانولها، إذ يكفي تناول 20 جرامًا من الشوكولاته إلى 30 جرامًا، إذ أن تناول أكثر من ذلك يؤدي إلى شعور بعدم الراحة في الجهاز الهضمي، وقد تسبب مشكلات صحية مثل زيادة الكوليسترول الضار، مؤكدا أنه يمكن تناول الشكولاتة الداكنة بشكل يومي أو تناول الحصة المتبعة، وحصة الشيكولاتة لمتبعي فقدان الوزن تكون حوالي 10 جرامًا، وليس منع النفس.

أخطاء تجنبها عند تناول الشوكولاتة

ونبه أخصائي التغذية إلى مجموعة من الأخطاء عليك تجنبها عند تناول الشوكولاتة، تتمثل في التالي:

- عدم تناول الشوكولاتة ليلًا.

- عدم تناول قطع الشوكولاتة واحدة تلو الأخرى، ولا يجب تناول الشوكولاتة سريعًا.

- تجنب خلط عدة أنواع مختلفة من الشوكولاتة.

- يجب حفظها من التلف ومن التعرض لدرجات الحرارة العالية.