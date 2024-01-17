تحليل لغة جسد ياسمين عبد العزيز والعوضي في آخر فيديو لهما.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها خبر انفصالها عن الفنان أحمد العوضي.

وما أثار دهشة الجمهور أن الفنان أحمد العوضي قبل إعلان ياسمين بساعات قليلة خبر انفصالهما، شارك منشور عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" لتهنئتها بعيد ميلادها الـ 45.

وفي هذا التقرير توضح لكم الدكتورة رغدة السعيد الباحثة في لغة الجسد تحليل لغة جسد الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي في آخر فيديو لهما خلال إحدى الحفلات.

قالت الدكتورة: "ظهرت ياسمين في مقطع فيديو وهي جالسة بجانب العوضي بتلقائية شديدة".

وتابعت: "بحكم كونهم فنانين فلابد أن يظهروا أمام الجميع بأنهم سعداء".

وأضافت: "في فيديو آخر ظهرت بملامح حادة أثناء حديثها مع أحد الصحفيين تعبيرا عن انزعاجها من الأسئلة وكانت تجامله إكراما للعوضي".

وأشارت: "لغة الجسد وتعاملهم مع بعضهما البعض في آخر لقاء لهما كانت طبيعية ولا تدل على وجود أي خلاف أو شجار أو انفصال".

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