بـ 20 جنيها.. عشبة تحمي من السرطان وأمراض القلب والكبد وألزهايمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الكركم نوع شائع من التوابل يُعرف بفوائده الصحية العديدة، ويحتوي على العديد من المركبات الكيميائية النشطة، أهمها الكركمين، وهو مركب مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات.

وبالبحث عن سعر الكركم في موقع أمازون الإلكتروني وجدنا أن العبوة 100 جرام يصل سعرها إلى 20 جنيه.

وفي هذا التقرير نرصد لكم أبرز فوائد الكركم، وفقا لموقع "medicalnewstoday" و"healthline".

مضاد للالتهابات:

الكركم مسكن للآلام، لذا فهو يساهم في تقليل التهاب المفاصل.

تحسين وظائف الكبد:

تأثير الكركم المضاد للأكسدة قوي جدًا لدرجة أنه قد يمنع تلف الكبد الناتج عن السموم.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان:

يُظهر الكركمين نتائج واعدة كعلاج للسرطان، كما له تأثيرات وقائية ضد سرطان البنكرياس والبروستاتا، والورم النقوي المتعدد.

تحسين عملية الهضم:

يلعب الكركم أيضًا دورًا مهمًا في هضم الطعام، بسبب خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات، ويتم استخدامه في الطب الهندي القديم كعامل شفاء للجهاز الهضمي.

خطر الإصابة بأمراض القلب:

الكركمين قد يساعد في الحماية من أمراض القلب، كما إنه يساعد على تحسين وظيفة بطانة الأوعية الدموية.

علاج مرض ألزهايمر:

يعد مرض ألزهايمر هو الشكل الأكثر شيوعًا للخرف، من المعروف أن الالتهاب والضرر التأكسدي يلعبان دورًا في مرض ألزهايمر، وقد وجد أن الكركمين له تأثيرات مفيدة على كليهما.

بالإضافة إلى ذلك، الكركمين يمكن أن يساعد في إزالة تراكم تشابكات البروتين التي تسمى لويحات الأميلويد والتي يسببها المرض.

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