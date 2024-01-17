عادة سيئة تجنبها أثناء دخولك الحمام.. تسبب الإصابة بالبواسير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

البواسير أوردة منتفخة في فتحة الشرج والمستقيم، يمكن أن تسبب الألم والحكة والنزيف، وهناك العديد من الأسباب المحتملة للبواسير، بما في ذلك الإمساك والإسهال والحمل والضغط المتكرر على فتحة الشرج.

استشاري الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث سعيد شلبي يقول لـ"الخليج 365" إن هناك عادة سيئة واحدة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالبواسير، وهي الضغط على فتحة الشرج أثناء محاولة التبرز الذي يمكن أن يؤدي إلى تمدد الأوردة في فتحة الشرج والمستقيم، ما يؤدي إلى الإصابة بالبواسير.

كيفية تجنب عادة الضغط على فتحة الشرج أثناء التبرز

اشرب الكثير من الماء واتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالألياف: يساعد ذلك على منع الإمساك، ما يقلل من الحاجة إلى الضغط على فتحة الشرج.

استخدم حمامًا دافئًا لمدة 10-15 دقيقة قبل التبرز: يساعد ذلك على استرخاء عضلات المستقيم، ما يجعل التبرز أسهل.

لا تحاول التبرز إذا لم يكن لديك براز: يمكن أن يؤدي الضغط على فتحة الشرج عندما لا يكون هناك براز إلى الإصابة بالبواسير.

نصائح طبية لمنع البواسير

حافظ على وزن صحي: يمكن أن تزيد زيادة الوزن من الضغط على فتحة الشرج والمستقيم.

تجنب الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة: يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على الأوردة في فتحة الشرج والمستقيم.

ارتدِ ملابس مريحة: أن يؤدي ارتداء ملابس ضيقة إلى زيادة الضغط على فتحة الشرج والمستقيم.

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