حتى لا تتعرضي للخداع.. نصائح مهمة عند شراء سبائك الذهب للاستثمار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مراقبة أسعار المصوغات الذهبية من أكثر ما تهتم به السيدات لرغبتهن في الاستثمار أو التزين، وشهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية استقرارا نسبيًا، وهي فرصة لمن ترغب في الاستثمار، والسبائك الذهبية تكون الحل، خاصةً في الرغبة المستمرة في الادخار في المعدن الأصفر، ونقدم لكم كل ما تريد معرفته عنها.

أنواع السبائك الذهبية للاستثمار

أوضح نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب سابقًا باتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحات لـ«هُن»، أن السبائك الذهبية أفضل وسائل الاستثمار في الذهب، خاصةً لدى السيدات التي ترغب في الاستثمار، وإدارة أمور المنزل: «السبائك في استقرار الأسعار أو أي وقت بيضاف عليها رسوم قليلة، وكمان سعرها بيزيد مع اختلاف الأسعار، فهي بتضمن عدم الخسارة، وبتتميز بأعلى نقاء».

كام مصنعية سبيكة الذهب؟

وأضاف «نجيب»، أن حساب مصنعية سبيكة الذهب يكون بالضرب في عدد الجرامات مع المصنعية الرسمية، وتستطيع السيدة إجراء ذلك الحساب على أي وزن باختلاف المصنعية: «لو سعر سبيكة الذهب عيار 24، هو 3000 جنيه، نضيف السعر المتوسط للمصنعية من 60 جنيه، ونضرب الرقم في الوزن، ليكون ناتج سعر السبيكة».

اقرأ أيضًا: هل الذهب المستورد استثمار أم خسارة؟.. يصبح فخا في هذه الحالة

طريقة احتساب ضريبة القيمة المضافة على سبائك الذهب

وأضاف وصفي واصف، مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات، في حديثه لـ«هُن»، أن حساب ضريبة القيمة المضافة على سبائك الذهب، ثابتة على كل عيار، وتكون كالتالي:

- تبلغ 11 جنيهًا على سعر العيار 18.

- بينما تبلغ 8 جنيهات ونصف على سعر العيار 21.

- وعلى العيار 24 تحسب بقيمة 9 جنيهات ونصف.

- والسبائك وزن 50 جرامًا و100 جرام تخضع لضريبة الـ14%.

كيف تتأكد أن سبيكة الذهب أصلية؟

وأضاف «واصف»، أنه يجب قبل الشراء التأكد من أن سبيكة الذهب أصلية: «يجب أن يتم دمغها ومعايرتها»، مع مراعاة التالي:

- مراعاة مواصفات الجودة اللازمة من الدمغ بالدمغة المصرية.

- الحصول على سبائك ذهبية بجودة عالية ومراقبة طبقًا لمصلحة الدمغة والموازين.

- الشراء من خلال محلات الصاغة ذات الثقة.

- الشراء من أماكن تمتلك سجلًا تجاريًا ورخصة ضريبية.

- الحصول على فاتورة من محل الصاغة.