لايف ستايل

جدول أكلات اقتصادية لمدة شهر كامل.. غذي أولادك ووفري في الميزانية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

وصفات

تبحث كثير من السيدات، عن وصفات مغذية ومشبعة، وفي الوقت نفسه تكون تكلفتها بسيطة، لذا يقدم «هن» في السطور التالية، جدول أكلات اقتصادية لمدة شهر كامل، بوصفات موفرة وتحتوي على بروتين، ومناسبة لمدة 30 يوم.

جدول أكلات اقتصادية لمدة شهر كامل:

اليوم الأول

أرز أبيض

صينية بطاطس بالكبد والقوانص

سلطة خضراء

مخلل مشكل

اليوم الثاني في جدول أكلات اقتصادية لمدة شهر كامل:

حواوشي لحمة مفرومة

سلطة خضراء

مخلل أو ليمون معصفر

429929d7ea.jpg

اليوم الثالث

مكرونة بالصلصة الحمراء 

بيض مسلوق ومدحرج في السمنة أو الزيت

أو استبداله ببطاطس محمرة

سلطة خضراء أو مخلل 

اليوم الرابع

تونة مفتتة يضاف إليها بصل وبعض أنواع الخضار، لزيادة كميتها

سلطة خضراء أو مخلل مع خبز

اليوم الخامس 

كشري إسكندراني أو كشري أصفر 

سلطة خضراء أو مخلل 

اليوم السادس 

مسقعة 

خبز ومخلل

اليوم السابع

بطاطس مهروسة مع بيض

سلطة خضراء

اليوم الثامن

كبدو وقوانص بالبصل والبطاطس

خبز بلدي

سلطة خضراء

اليوم التاسع

كفتة أرز بربع كيلو من اللحم المفروم، حتى تصبح اقتصادية

أرز بالشعرية أو خبز

مخلل

اليوم العاشر

شكشوكة بيض وبطاطس

خبز

سلطة خضراء

اليوم الـ11

بطاطس مطبوخة بالصلصة

أرز حبة وحبة

سلطة خضراء

4483612378.jpg

اليوم الـ12

عجة

خبز

مخلل

اليوم الـ13

صينية بطاطس باللحمة المفرومة

أرز بالشعرية

مخلل

خبز

اليوم الـ14

بطاطس مهروسة

طماطم مخللة

خبز

اليوم الـ15

مكرونة بالصلصة

كفتة بربع كيلو من اللحم المفروم

سلطة خضراء

اليوم الـ16

كشري مصري

خبز محمص

سلطة مخللة

اليوم الـ17

مكرونة اسباجتي  بالصلصة والقليل من اللحم المفروم

بطاطس محمرة

سلطة خضراء

اليوم الـ18

مقلوبة اللحم والباذنجان

بطاطس محشية باللحم المفروم

أرز بالشعرية

سلطة خضراء

اليوم الـ19

صينية أرز بمكعبات البطاطس

مخلل

سلطة خضراء

اليوم الـ20

ساندوتشات بطاطس بالثومية

خيار مخلل

اليوم الـ21

كفتة دجاج مشوية بالبطاطس

سلطة خضراء

سلطة طحينة

خبز بلدي

اليوم الـ22

قرنبيط مقلي

بطاطس محمرة

خبز

مخلل

اليوم الـ23

مكرونة بشاميل باللحمة المفرومة

بطاطس محمرة

كاتشب

اليوم الـ24

بصارة

مخلل

اليوم الـ25

محشي باذنجان

محشي فلفل بماء ومرقة

سلطة خضراء

مخلل

اليوم الـ26

جلاش باللحمة المفرومة

بطاطس محمرة

شوربة لسان عصفور

اليوم الـ27

جبنة قريش بالطماطم والزيتون

بطاطس

باذنجان مخلل

خبز

مخلل

اليوم الـ28

عجة

بطاطس محمرة

شكشوكة تركي

طماطم مخللة

اليوم الـ29

كبدو وقوانص مشوحة بالبصل ودبس الرمان

مكرونة

سلطة

اليوم الـ30

جبنة بالخلطة

باذنجان متبل

بطاطس محمرة

خبز

مخلل

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا