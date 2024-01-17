جدول أكلات اقتصادية لمدة شهر كامل.. غذي أولادك ووفري في الميزانية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث كثير من السيدات، عن وصفات مغذية ومشبعة، وفي الوقت نفسه تكون تكلفتها بسيطة، لذا يقدم «هن» في السطور التالية، جدول أكلات اقتصادية لمدة شهر كامل، بوصفات موفرة وتحتوي على بروتين، ومناسبة لمدة 30 يوم.

جدول أكلات اقتصادية لمدة شهر كامل:

اليوم الأول

أرز أبيض

صينية بطاطس بالكبد والقوانص

سلطة خضراء

مخلل مشكل

اليوم الثاني في جدول أكلات اقتصادية لمدة شهر كامل:

حواوشي لحمة مفرومة

سلطة خضراء

مخلل أو ليمون معصفر

اليوم الثالث

مكرونة بالصلصة الحمراء

بيض مسلوق ومدحرج في السمنة أو الزيت

أو استبداله ببطاطس محمرة

سلطة خضراء أو مخلل

اليوم الرابع

تونة مفتتة يضاف إليها بصل وبعض أنواع الخضار، لزيادة كميتها

سلطة خضراء أو مخلل مع خبز

اليوم الخامس

كشري إسكندراني أو كشري أصفر

سلطة خضراء أو مخلل

اليوم السادس

مسقعة

خبز ومخلل

اليوم السابع

بطاطس مهروسة مع بيض

سلطة خضراء

اليوم الثامن

كبدو وقوانص بالبصل والبطاطس

خبز بلدي

سلطة خضراء

اليوم التاسع

كفتة أرز بربع كيلو من اللحم المفروم، حتى تصبح اقتصادية

أرز بالشعرية أو خبز

مخلل

اليوم العاشر

شكشوكة بيض وبطاطس

خبز

سلطة خضراء

اليوم الـ11

بطاطس مطبوخة بالصلصة

أرز حبة وحبة

سلطة خضراء

اليوم الـ12

عجة

خبز

مخلل

اليوم الـ13

صينية بطاطس باللحمة المفرومة

أرز بالشعرية

مخلل

خبز

اليوم الـ14

بطاطس مهروسة

طماطم مخللة

خبز

اليوم الـ15

مكرونة بالصلصة

كفتة بربع كيلو من اللحم المفروم

سلطة خضراء

اليوم الـ16

كشري مصري

خبز محمص

سلطة مخللة

اليوم الـ17

مكرونة اسباجتي بالصلصة والقليل من اللحم المفروم

بطاطس محمرة

سلطة خضراء

اليوم الـ18

مقلوبة اللحم والباذنجان

بطاطس محشية باللحم المفروم

أرز بالشعرية

سلطة خضراء

اليوم الـ19

صينية أرز بمكعبات البطاطس

مخلل

سلطة خضراء

اليوم الـ20

ساندوتشات بطاطس بالثومية

خيار مخلل

اليوم الـ21

كفتة دجاج مشوية بالبطاطس

سلطة خضراء

سلطة طحينة

خبز بلدي

اليوم الـ22

قرنبيط مقلي

بطاطس محمرة

خبز

مخلل

اليوم الـ23

مكرونة بشاميل باللحمة المفرومة

بطاطس محمرة

كاتشب

اليوم الـ24

بصارة

مخلل

اليوم الـ25

محشي باذنجان

محشي فلفل بماء ومرقة

سلطة خضراء

مخلل

اليوم الـ26

جلاش باللحمة المفرومة

بطاطس محمرة

شوربة لسان عصفور

اليوم الـ27

جبنة قريش بالطماطم والزيتون

بطاطس

باذنجان مخلل

خبز

مخلل

اليوم الـ28

عجة

بطاطس محمرة

شكشوكة تركي

طماطم مخللة

اليوم الـ29

كبدو وقوانص مشوحة بالبصل ودبس الرمان

مكرونة

سلطة

اليوم الـ30

جبنة بالخلطة

باذنجان متبل

بطاطس محمرة

خبز

مخلل