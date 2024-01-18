تحذير من لون البول الداكن.. مؤشر لمرض خطير يسبب الوفاة

القاهرة - سمر حسين - صحة

هل أنت ممن يعاني من تغيرات لون البول عن الطبيعي، فالأمر قد يكون بالنسبة للبعض أمرًا معتادا إذ يتغير أحيانًا بسبب المعاناة من الأملاح، وقلة نسبة المياه في الجسم، إلا إن الأمر قد يشير لأمراض خطيرة غير متوقعة.

الصحة تحذر من لون «البول الداكن».. مؤشر لمرض خطير يسبب الوفاة

وحذرت وزارة الصحة والسكان، مواطنيها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من عدة أعراض تشير للإصابة بالتهاب الكبد، مُحذرة من أن يتغافل عنها الشخص، إذ عليه التوجه سريعًا للفحص الطبي.

وأوضحت وزارة الصحة في منشور لها أن التهاب الكبد، موضحة أن التهاب الكبد الحاد، يتسبب في الإصابة بفشل كبدي يصل في النهاية للوفاة

وكشفت «الصحة» عن أعراض الالتهاب الكبدي، على النحو التالي:

البول الداكن

الإجهاد الشديد

الغثيان والقيء

آلام البطن

ما هو التهاب الكبد؟

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن التهاب الكبد مرض، يسبب مجموعة من المشكلات الصحية قد تصل للوفاة في النهاية.

ويوجد خمس سلالات رئيسية من فيروس التهاب الكبد، على النحو الآتي: A، وB، وC، وD و E، تختلف باختلاف وسائل العدوى، وشدة المرض، والتوزيع الجغرافي، وأساليب الوقاية.

وتتسبب الأنواع B وC، في الإصابة بأمراض مزمنة، تصل لتليف الكبد وسرطان الكبد والوفيات المرتبطة بالتهاب الكبد الفيروسي، إذ يعاني منه 325 مليون شخص من جميع أنحاء العالم

الوقاية من بعض أنواع التهاب الكبد

التطعيم.

الاختبارات التشخيصية والأدوية وحملات التثقيف.