مشروب يعالج نحافة الجسم ويقضي على الاكتئاب في عدة أيام.. ما هو؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتبر النحافة من أكثر المشاكل التواجه معظم الفتيات والسيدات، اللاتي يرغبن في الحصول عل جسم ممشوق ورشيق، ويكون لديهن صحة قوية تعينهن على ممارسة نشاطاتهن اليومية بسهولة، وكما أن هناك مجموعة من المشروبات تعمل على تقليل الدهون وخسارة الوزن، هناك أخرى أيضا تعمل على زيادته.

ويأتي في المقام الأول مشروب اليانسون الذي يحتوي على فوائد لا حصر لها، في مقدمتها اكتساب الوزن، وتستعرض «هن» في السطور التالية، أهمية تناوله، بحسب ما نشره موقع «healthbenefitstimes»، وأكدته خبيرة التغذية الدكتور آية سامي أخصائية التغذية.

فوائد مشروب اليانسون لزيادة الوزن

ذكرت أخصائية التغذية آية سامي، في حديثها لـ«هن»، أن الينسون يعد من المشروبات غير المكلفة والغنية بعنصر المنجنيز، الذي يستخدم في الجسم خلال عمليات الأيض، فضلا عن أنه يحتوي على كميات كافية من مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الإصابة بالالتهابات، وفيما يلي نوضح أبرز فوائده:

- يعتبر مشروب اليانسون من المشروبات الدافئة التي تساهم في زيادة الوزن بسرعة كبيرة، فهو فاتح للشهية خاصة إذا جرى تناوله في الساعات الأولى من الصباح.

- يساعد اليانسون على تحسن الجهاز الهضمي، وبالتالي التقليل من مشاكل عسر الهضم.

- يعمل اليانسون على حماية المعدة من التعرض للإمساك، مما يحسن من حركة الأمعاء.

- يقي مشروب اليانسون من التعرض للغثيان.

- يعمل اليانسون على حماية من المعدة من مشكلة انتفاخ البطن.

- عند تناول مشروب اليانسون فإن الجسم يحصل على مناعة عالية، وتقل فرص الإصابة بالالتهابات والعدوى الميكروبية.

كيف يقضي اليانسون على النحافة؟

- يعمل اليانسون على خفض فرص التعرض للاكتئاب، كونه يعمل على استرخاء الأعصاب، وتناول كوب واحد منه صباحا يهدأ من مشاعر التوتر والقلق.

- من أهم فوائده حماية الفم من الروائح الكريهة.

- هو من المشروبات الغنية بالسعرات الحرارة المرتفعة التي يحتاج إليها الأشخاص التي ترغب في زيادة وزنها.

- يساهم زيت اليانسون على تنشيط الأوعية الدموية، إذ يتخلص الشخص عن طريقه من السموم.