«عزة» تبدأ مشروعها بعد الـ60.. سخرت حياتها بعد المعاش لمنتجات «الهاند ميد»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«العمر مجرد رقم»، مقولة تنطبق على عزة أبو الخير، التي وجدت ذاتها في بدء مشروع صغير للمنتجات اليدوية «هاند ميد»، وإنتاج أشكالًا مختلفة من المشغولات، حتى لفتت أنظار الزبائن إليها من مختلف المحافظات، وبمرور الوقت وبعد سلسلة من النجاحات، أصبحت مصممة ومدربة لشغل «الخرز».

قصة كفاح «عزة» صاحبة الـ67 عاما، لم تبدأ منذ اليوم، بل واجهت عديد من الصعوبات، استطاعت التغلب عليها بالإصرار والمواجهة، لتدير مشروعا للمشغولات اليدوية، وتعمل حالياً مصممة ومدربة على شغل «الخرز»، حسب حديثها في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، على شاشة «قناة cbc»، مع الإعلاميتين منى عبد الغني وإيمان عز الدين.

«عزة» تحترف التصميم بالخرز

واستطاعت «عزة» أن تحقق نجاحات متتالية، حتى شغلت منصب مدير عام بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب مشروعها الخاص، وتحترف تصميم منتجات مطرزة بالخرز، الذي أصبح جزءًا من هويتها، بعد خروجها على المعاش منذ 7 سنوات.

منتجات «هاند ميد» 100%

بدأت «عزة» تخطو خطوات أكبر تجاه مشروعها، بعد خروجها على المعاش، إذ ظلت لفترة طويلة تبدع في إنتاج تصاميم مختلفة، تلفت أنظار الناس، قائلة: «عندي مشغولات يدوية كتير زي التابلوهات، اللي بعتبرها واحد من ولادي، لأنه شغلي الأساسي اللي بقضي فيه وقتي ليل ونهار».

أبدعت «عزة» في إنتاج المشغولات اليدوية بطرق مختلفة، إذ يغلب على بعضها الطابع الفرعوني والأفريقي، وشاركت في معارض وورش بمتحف الحضارة، وعديد من المبادرات التي انضمت لها فئات مستهدفة من النساء: «منتجاتي هاند ميد مصرية 100%».