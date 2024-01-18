تظهر أثناء تناول الطعام.. 3 أعراض تشير إلى إصابتك بسرطان خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

سرطان المعدة هو أحد أنواع السرطان التي تصيب بطانة المعدة، ويحدث عندما تتحول الخلايا السليمة في المعدة إلى خلايا سرطانية.

الدكتور سعيد شلبى أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومى للبحوث، يقول إن سرطان المعدة يمكن أن يسبب مجموعة متنوعة من الأعراض، والتي قد تظهر أثناء تناول الطعام.

وحدد خلال حديثه لـ"الخليج 365" هذه الأعراض كالآتي:

الأعراض الشائعة لسرطان المعدة

ألم في الجزء العلوي من البطن، خاصة بعد تناول الطعام.

فقدان الشهية.

الشعور بالانتفاخ أو الامتلاء بعد تناول كميات صغيرة من الطعام.

تقيؤ الدم.

البراز الأسود أو الدموي.

الغثيان.

التعب.

3 أعراض تشير إلى الإصابة بسرطان المعدة أثناء تناول الطعام:

الشعور بالألم أو الحرقان في الجزء العلوي من البطن: بعد تناول الطعام يكون هذًا الألم شديدًا أو خفيفًا، وقد يستمر لفترة قصيرة أو لفترة طويلة.

الشعور بالانتفاخ أو الامتلاء بعد تناول كميات صغيرة من الطعام: في بعض الأحيان يشعر الشخص المصاب بسرطان المعدة بالشبع بعد تناول كميات صغيرة من الطعام، حتى لو كان جائعًا.

الشعور بالغثيان أو القيء بعد تناول الطعام: قد يشعر الشخص المصاب بسرطان المعدة بالغثيان أو القيء بعد تناول الطعام، وقد يتقيأ الدم في بعض الأحيان.

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