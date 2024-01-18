طريقة عمل الأرز بالحليب والشاي.. وصفة هتاكلي صوابعك وراها

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

توارثنا عبر الأجيال طريقة صناعة الأرز بالحليب، وباتت من أطباق الحلويات التراثية، ومع التطور في كل ما حولنا، حدث لهذا الطبق القديم نقله كبيرة في تكوينه، وأصبح من المشهور في الفترة الأخيرة صناعة الأرز بحليب بجانب إضافة مكون «الشاي»، ووفقًا لما ورد ببرنامج البلدي يوكل، على قناة بانوراما فوود، نوضح لكم طريقة صناعة الأرز بالحليب بـ«الشاي بلبن».

مكونات التحضير

لتجهيز الوصفة بشكل مثالي نحتاج: 2 ملعقة صغيرة من الشاي.

كوب من الماء الساخن.

لتر من الحليب كامل الدسم.

نصف كوب من الأرز.

نصف كوب من السكر.

معلقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من مسحوق الكريمة اللبناني.

طريقة التحضير

يوضع الشاي في كوب ويغمر بالماء الساخن، ثم يترك جانبًا حتى تستخلص مادته، وفي ذات الوقت يوضع الحليب على النار حتى الغليان، مع الكريمة اللبناني.

ومن ثم يوضع به مقدار الأرز الخاص بالوصفة، ويترك لمدة ساعة على نار هادئة حتى ينضج الأرز.

بعد نضوج الأرز يضاف سائل الشاي بعد تصفيته إلى الأرز، ويقلب جيدًا، حتى تمام التجانس، ثم مقدار السكر، أو تحليته حسب الرغبة.

وفي الخطوة الأخيرة، يخلط مقدار النشا مع كمية من الحليب، ويضاف إلى الخليط، ويترك بضع دقائق.

والآن أصبح الطبق جاهزا للغرف بالأطباق، ويفضل تقديمه للتناول باردًا.