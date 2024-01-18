مزين بـ 838 قطعة ماسية وثمنه خيالي.. قصة تاج زوجة أمير بروناي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في حفل زفاف أسطوري استمر لمدة 10 أيام على التوالي، استطاعت أنيشا عيسى كاليبيتش، زوجة أمير سلطنة «بروناي» خطف الأنظار بإطلالتها المميزة، وسط حضور ملايين المواطنين في شوارع عاصمة بروناي، بندر سيري بيجاوان، ليشاركوا العروسين فرحتهما.

حفل زفاف الأميرة «أنيشا» والأمير عبد المتين

ارتدت العروس الملكية «روزناه»، فستان ذو تصميم مبهر وأكمام طويلة، إذ اختارت ثوباً أبيض ممتلئ بزخارف ماسية لامعة، وأضافت إلى إطلالتها أقراط ماسية وقلادة آخرى أيضا من الماس، وظهرت وهي تمسك بيديها باقة زهور مرصعة بالأحجار الكريمة، كما أطلت الأميرة بحجاب مزخرف طويل على شعرها مع تاج ماسي.

ولفت الأنظار على نطاق واسع، التاج الذي ارتدته العروس الملكية «أنيشا» خلال احتفالها بعقد قرانها على أمير سلطنة «بروناي» عبد المتين، وفي الفقرات التالية، تستعرض «هن» أبرز المعلومات التي تتعلق به، وذلك بحسب ما ذكر موقع «thenationalnews».

معلومات عن تاج أميرة بروناي «أنيشا»

- التاج من تصميم شركة فلاور دايموند السنغافورية.

- يعود التاج الماسي إلى الأميرة «عظيمة»، شقيقة الأمير عبد متين، التي تزوجت من ابن عمهما الأمير بحر بن جفري بلقيه، في يناير من العام الماضي.

- يحتوي تاج الأميرة «أنيششا» على أكثر من 838 ماسة في قطع مختلفة يبلغ مجموعها 132 قيراطًا.

- يتعدى سعر التاج الخاص بالأميرة «عظيمة» 10 ملايين جنيه إسترليني.

- استغرق تصميم التاج ما يقرب من ثمانية أشهر، ويمزج بين الخفة والعصرية.

- اختارت «روزنا» إجراء بعض التعديلات على التاج الملكي ليتميز بالخفة والتصميم غير التقليدي.

- استمر حفل الزفاف لمدة 10 أيام متواصلة.