سر لقب "البلاك ستارز" لمنافس مصر اليوم في أمم إفريقيا.. ما علاقته بالمهاجرين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ سيد متولي

قمة من العيار الثقيل ينتظرها عشاق كرة القدم المصرية، في العاشرة مساء اليوم الخميس، حين يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره الغاني، في كأس أمم إفريقيا.

وبدأت بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، في الفترة ما بين 13 يناير وتستمر حتى 11 فبراير المقبل، في كوت ديفوار.

ولعب منتخب مصر في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام موزمبيق، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

هزيمة منتخب غانا منافس مصر

وعلى الجانب الآخر، تلقى المنتخب الغاني الهزيمة أمام الرأس الأخضر بنتيجة 1_2.

وأصبحت مباراة مصر وغانا، في الجولة الثانية من دور المجموعات، بمثابة عنق الزجاجة للمنتخبين، إذ يمتلك منتخبنا نقطة وحيدة، في حين أن "البلاك ستارز" يدخل اللقاء برصيد خال من النقاط.

وبعيدا عن لغة كرة القدم، هل تعرف ما سر تسمية منتخب غانا "البلاك ستارز"؟.

وبحسب موقع culture trip، فإن لقب النجوم السوداء للمنتخب الغاني جاء عن طريق شركة خط النجم الأسود للنقل البحرى، التي أسسها الناشط السياسي الجامايكي الشهير ماركوس جرافي كجزء من حركة العودة إلى إفريقيا عام 1919.

الناشط السياسي أسس شركة "النجم الأسود" للنقل البحري لتسهيل عودة المهاجرين الأفارقة، وحملت اللون الأسود في إشارة إلى التصدي إلى العنصرية في البلاد الأوروبية.

وضع نجمة في علم غانا

وفي عام 1957، تم تحديد ألوان علم غانا الثلاثة مع وضع نجمة سوداء في وسط العلم وسط حملة مضادة للعنصرية، في اقتباس للشركة الجامايكية.

وبعد ذلك، أجمع الشعب الغاني على اختيار لقب "النجوم السوداء" أو "البلاك ستارز"، ليصبح اسما مرتبطا بالمنتخب الغاني لكرة القدم.

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