9 معلومات عن عبير فؤاد بعد توقعها إصابة محمد صلاح في مباراة مصر وغانا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أصبحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نجاح توقعها بإصابة محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، خلال مباراة مصر وغانا، ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في كوت ديفوار، وبالفعل غادر «مو» الملعب متأثرا بإصابته، ليبدأ البعض يتساءل عن المعلومات الخاصة بشخصيتها وحياتها العملية، خاصة أنها درست الهندسة، قبل أن تحول وجهتها إلى علوم الفلك والأبراج.

من هي عبير فؤاد؟

نقدم أبرز المعلومات عن عبير فؤاد خبيرة الأبراج، وفقًا لتصريحاتها لـ«هن»:

خريجة هندسة عين شمس.

متزوجة، زوجها مهندس، تعيش في محافظة القاهرة.

لديها ولد وبنت يعملان في مجال الهندسة.

عملت لفترة طويلة في إحدى الشركات الأمريكية.

عبير فؤاد مواليد برج الميزان، موضحة أن من مميزاته حبه للعدل والسلام، والابتعاد عن المشكلات، بالإضافة إلى الحب الشديد للفن، وامتلاك موهبة فنية، والتميز في النواحي العلمية: «مواليد برج الميزان عندهم كفتين، كفة للعقل وكفة للقلب ودايما بيعرفوا يوازنوا بين الاتنين».

دراسة خبيرة الأبراج عبير فؤاد

بدأت عبير فؤاد، دراسة الأبراج منذ تخرجها في كلية الهندسة، بسبب حبها لتحليل شخصيات الناس، لكنها لم تكن مؤمنة بالتوقعات، قائلة: «كنت بقول على خبراء الأبراج نصابين، لحد لما عرفت إن ده علم كبير ومهم».

عملت عبير فؤاد في شركة أمريكية، وسافرت إلى أمريكا، لتستمر في قراءتها للعديد من خبراء الأبراج، وفي زيارتها إلى إحدى المكتبات، وجدت جزءا مخصصا لعلم الأبراج، يحتوي على مراجع كبيرة في علم التوقعات: «كنت بتابع خبيرة أبراج مشهورة، وبقرأ كتب ليها، وده كان بداية توسعي في علم الأبراج».

توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد

تطلق عبير فؤاد، توقعاتها من خلال قواعد علمية ومراجع: «مش محمد صلاح بس اللي توقعتله صح، أنا تواقعت لناس كتير جدًا».

وتحب عبير، مجال الهندسة، إلا أنها تركز على علم الأبراج، ولديه قناة على «يوتيوب»، يتابعها نصف مليون شخصا، وحصلت على الدرع الفضي، وتدر عليها دخلًا.