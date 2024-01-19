طرق عمل حلويات شتوية بدون فرن بمكونات بسيطة واقتصادية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع انخفاض درجات الحرارة، تبحث الأمهات عن طرق عمل حلويات شتوية بدون فرن، ومكونات بسيطة واقتصادية، إذ تساعد على التدفئة، فضلًا عن مذاقها اللذيذ والمختلف، وهو ما نرصده إليكم في السطور التالية

حلويات شتوية بدون فرن ومكونات بسيطة واقتصادية

ويرصد «هُن» في السطور التالية، طرق عمل حلويات شتوية بدون فرن ومكونات بسيطة واقتصادية، على النحو التالي:

طريقة عمل كيكة بدون فرن

المكونات:

2 كوب دقيق

1 كوب سكر

1/2 كوب زيت نباتي

1 كوب حليب

2 بيضة

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

الطريقة:

في وعاء كبير، اخلط الدقيق والسكر والبيكنج باودر والملح.

أضف الزيت وامزجه جيدًا حتى تحصل على خليط متجانس.

أضف البيض واستمر في الخلط.

أضف الحليب تدريجيًا واستمر في الخلط حتى تحصل على عجينة ناعمة.

أضف الفانيليا وامزجها جيدًا.

اسكب العجينة في قالب كيك مبطن بورق زبدة.

سخن مقلاة كبيرة على نار منخفضة، وضع القالب في المقلاة.

غطِ القالب بغطاء محكم واتركه على النار لمدة 45-60 دقيقة أو حتى تختبرينه بواسطة سكينة وتأكدي من أنها تخرج نظيفة.

بعد ذلك، اتركي الكيكة لتبرد قليلًا قبل تقديمها.

يمكنك تزيينها حسب الرغبة بالشوكولاتة، الكريمة، أو الفواكه.

طريقة عمل السينابون

المكونات:

للعجينة:

4 كوب دقيق

1/2 كوب سكر

1/4 كوب زبدة (ذائبة)

1 كوب حليب دافئ

2 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1 بيضة

رشة ملح

للحشو:

1/2 كوب زبدة ذائبة

1 كوب سكر بني

2 ملعقة صغيرة قرفة

للصوص:

1/2 كوب سكر بودرة

1/4 كوب زبدة ناعمة

1/4 كوب جبن كريمي

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا

الطريقة:

في وعاء كبير، اخلط الدقيق والسكر والملح.

في وعاء آخر، اذوب الخميرة في الحليب الدافئ واتركها لتفعيلها.

أضف البيض والزبدة المذابة إلى الخميرة وامزجها جيداً.

أضف الخميرة المفعلة إلى خليط الطحين وامزجهم معًا حتى تحصل على عجينة ناعمة.

ضع العجينة في وعاء واتركها تتخمر لمدة حوالي ساعة أو حتى تتضاعف حجمها.

قم بفرد العجينة على سطح مرشوش بالطحين لتكون مستطيلة.

امزج الزبدة المذابة، السكر البني، والقرفة لتحضير حشوة السينابون.

انثر الحشوة فوق العجينة ولفها إلى شكل لولبي.

قطع اللفافة إلى شرائح بسمك متساوي.ضع الشرائح في صينية فرن مبطنة بورق زبدة.

اخبز السينابون في فرن محمّى مسبقًا عند درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20-25 دقيقة.

للصوص:

في وعاء صغير، امزج السكر البودرة، الزبدة الناعمة، الجبن الكريمي، والفانيليا.

بمجرد أن تخرج السينابون من الفرن، اتركها لتبرد قليلًا ثم ضع الصوص فوقها.

تمتع بالسينابون اللذيذة

طريقة عمل كنافة بالكريمة بدون فرن

المكونات:

للعجينة:

2 أكواب كسر الكنافة الناعمة

1/2 كوب زبدة ذائبة

للحشو:

2 أكواب كريمة خفق (يمكن استخدام كريمة الخفق الجاهزة)

1/2 كوب سكر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

للتزيين:

قليل من الفستق المفروم

الطريقة:

في وعاء، اخلط كسر الكنافة مع الزبدة الذائبة حتى يتم تغطية الكنافة بالزبدة تمامًا.

قسّم الكنافة إلى طبقتين.

في صينية أو طبق تقديم، ضع الطبقة الأولى من كسر الكنافة وقم بفردها بشكل متساوي.

في وعاء، اخلط الكريمة الخفق مع السكر والفانيليا حتى تصبح ناعمة.

اسكب الكريمة فوق طبقة الكنافة في الصينية.

ضع الطبقة الثانية من كسر الكنافة وافردها فوق الكريمة.

قم بالضغط بلطف لتثبيت الطبقات.

قدم الكنافة بالكريمة مباشرة بدون الحاجة إلى الخبز.قدمها وزينها بالفستق المفروم.

تمتع بطعم رائع للكنافة بالكريمة دون الحاجة إلى فرن

حلويات شتوية بدون فرن ومكونات بسيطة واقتصادية

إليك بعض الحلويات الشتوية التي يمكنك تجربتها:

كعك الزنجبيل:

استمتع بنكهة الزنجبيل والقرفة في كعك الزنجبيل المميز.

شوكولاتة ساخنة:

قم بتحضير شوكولاتة ساخنة غنية بالحليب أو الداكنة وزيّنها بكريمة الخفق وشرائح الشوكولاتة.

فطائر التفاح:

قم بتحضير فطائر التفاح المحلاة بالقرفة والشوفان.

كسترد الفانيليا:

أعد كسترد الفانيليا الدافئ وقدمه بغرفة درجة حرارة الغرفة أو ساخنًا.

كعكة الجزر:

استمتع بطعم كعكة الجزر المعسلة وتزيينها بالجوز وكريمة الجبن.

بسكويت الزبدة:

قم بخبز بسكويت الزبدة اللذيذ، وتذوقه مع فنجان من الشاي الدافئ.

كرات الثلج:

أعد كرات الثلج باستخدام مزيج من جوز الهند والشوكولاتة، وقدمها باردة.

تارت التوت البري:

استفد من فصل الشتاء وقم بتحضير تارت لذيذة باستخدام التوت البري.

كريب الشوكولاتة والموز:

أعد كريب بحشوة الشوكولاتة والموز، وزيّنه بالكريمة الخفق.جرب هذه الحلويات الشتوية لتضفي دفئًا ولذة إلى أوقاتك في فصل الشتاء