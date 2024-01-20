كيف تتعامل الذاكرة بانتقائية مع التجارب السلبية ؟.. إليك التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف باحثون في معهد بيكمان للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، تجربة لاستيعاب كيف تعديل الدماغ الأحداث السلبية بصورة تلقائية، وذلك وفقًا لما ذكره موقع medicalxpress.

وقامت الدكتورة فلورين دولوكس وفريقها بتجربة شارك فيها 72 شخصاً، وتم تكرارها مع 150 آخرين لتأكيد النتائج، أولاً شاهد المشاركون سلسلة من الصور التي تحاكي سلسلة من الذكريات. وأثارت نصف الصور استجابات عاطفية سلبية، وكان النصف الآخر محايداً. وطُلب من المشاركين الربط بين أزواج الصور، وكأنهم يكتبون قصة، نقلا عن موقع 24.

وبعد ساعة، شاهد المشاركون أزواجاً من الصور من السلسلة. وتم سؤالهم عما إذا كانت الصورة الثانية قد حدثت مباشرة قبل الصورة الأولى، أو بعدها مباشرة.

وكانت النتائج متسقة في كلتا الدراستين، حيث تحسنت قدرة المشاركين على وضع الصورة الثانية بدقة، عندما حدثت الذكريات السلبية قبل الذكريات المحايدة على الجدول الزمني.

من السلبية إلى المحايدة

وتوصل الباحثون إلى أن الذاكرة تميل إلى التدفق من السلبية إلى المحايدة.

وقالت النتائج: "تشير نتائجنا إلى أنه إذا تعرض المرء للإهانة في محادثة، فإنه يفضل أن يسترجع ما قيل بعد ذلك مباشرة، بدلاً مما قيل قبلها مباشرة".

وقالت فلورين دولكوس: "على سبيل المثال، سمع أحد قدامى المحاربين ضجيجاً عالياً واستنتج أن المبنى الذي يقيم فيه سينهار قريباً بسبب انفجار، يحدث هذا بسبب وجود قطيعة بين ذاكرة التجربة المؤلمة وسياقها الأصلي، أي ما ينفصل عن المكان والزمان".

وأضافت "استعادة السيطرة على الذكريات المؤلمة تتطلب إعادة ربطها بسياقها، أي مكانها وزمانها الأصليين".

ويأمل الباحثون في دمج هذه الاستراتيجية في العلاجات المعرفية للأشخاص الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة.



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