فئات ممنوعة من تناول العسل الأبيض.. يسبب مضاعفات خطيرة في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

العسل الأبيض طعام صحي له العديد من الفوائد الصحية، ولكن توجد بعض الفئات التي يجب أن تتجنب تناوله.

حازم علي، استشاري التغذية العلاجية يقول إن العسل يحتوي على بكتيريا لا هوائية قد تسبب التسمم الغذائي لدى الرضع، مضيفًا لـ"الخليج 365" أنه يحتوي على نسبة عالية من السكريات، ما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.

ولفت إلى أن العسل يسبب رد فعل تحسسي لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية العسل، كما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى.

ويمكن أيضًا يؤدي تناول العسل إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى بعد العملية الجراحية.

الأعراض الجانبية المحتملة لتناول العسل

بالإضافة إلى الفئات الممنوعة من تناول العسل، قد يسبب العسل بعض الأعراض الجانبية عند بعض الأشخاص، مثل:

الإسهال

الحساسية

يمكن أن يسبب العسل رد فعل تحسسي لدى بعض الأشخاص، وقد تشمل أعراض الحساسية الطفح الجلدي، وتورم الوجه، والغثيان، والقيء، والسعال، والصداع، والدوخة، والإرهاق.

زيادة الوزن

يحتوي العسل على نسبة عالية من السكريات، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن إذا تم تناوله بكميات كبيرة.

نصائح لتناول العسل بأمان

لا تتناول أكثر من ملعقة صغيرة من العسل يوميًا.

اختر عسلًا نقيًا غير مضاف إليه أي مواد أخرى.

احفظ العسل في مكان بارد وجاف.