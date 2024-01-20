هل هناك علاقة تربط الإضاءة الليلية بفقدان البصر؟ .. إليك الإجابة

محمد اسماعيل - القاهرة - وجد باحثون في كلية الطب جامعة جيجو الوطنية الكورية الجنوبية، أن هناك ترابط ما بين مستوى الإضاءة الليلة المرتفعة مع سرعة الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر، وفقًا لما ذكرته صحيفة لينتا. رو الروسية.



وتشير مجلة JAMA Network Open، إلى أن الضمور البقعي هو السبب الرئيسي لفقدان كبار السن حاسة البصر، حيث حلل الباحثون بيانات أكثر من 126 ألف مواطن كوري أعمارهم 50 عاما وأكثر، واكتشفوا أن حوالي 4100 منهم شخصت إصابتهم بالضمور البقعي. وبعد ذلك قارنوا إضاءة أماكن سكن هؤلاء الأشخاص بصور الأقمار الصناعية التي تظهر مستوى الإضاءة في الليل، نقلا عن روسيا اليوم العربية.

واتضح أن كبار السن المقيمين في أحياء المدينة ذات الإضاءة الليلية الاصطناعية العالية في المناطق المفتوحة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالضمور البقعي بنسبة 2.17 مقارنة بسكان الأحياء التي فيها مستوى الإضاءة الليلة منخفض. أما مقارنة بالأحياء التي مستوى الإضاءة الليلية فيها منخفض جدا، فإن هذا الخطر يرتفع إلى 12 بالمئة.

ووفقا للباحثين، تبين أن العوامل الإضافية - السمنة والتدخين وتناول الكحول - تعزز العلاقة بين الإضاءة الخارجية ليلا والضمور البقعي المرتبط بالعمر.

ويوصي الباحثون المرضى الذين يعانون من هذا المرض بالإقلاع عن التدخين، واتباع نظام غذائي متوازن من الفواكه والخضروات والأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، وارتداء النظارات الشمسية أينما كان ممكنا.



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