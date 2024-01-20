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«12 عجلا و10 خرفان».. حقيقة الصور المتداولة لحفل زفاف أسطوري بالدقهلية

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صورة من حفل الزفاف

تحول حفل زفاف أسطوري بمحافظة الدقهلية، إلى حديث «السوشيال ميديا»، بسبب المظاهر الاحتفالية الضخمة التي طالته، واستطاعة الشيف المسؤول إنجاز عمل ضخم في عدة ساعات قليلة، لكن ربما تدل صور الزفاف على حقيقة أخرى لا يعلمها الجميع.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لزفاف أسطوري، ذبح فيه صاحب الزفاف 12 عجلا و10 خرفان، بالإضافة إلى مظاهر احتفالية ضخمة، التي أحدثت جدلًا وانقسم المتابعون إلى فريقين، فريق يؤيد ويدعم الحفل، وآخر معارض ويرى أن الأمر مبالغ جدًا.b7b786c80d.jpg77c1cbd5cf.jpg

حفل زفاف أسطوري يحدث جدلًا

احتوت الصور على عدد كبير من الأواني الضخمة، التي امتدت لمسافات طويلة، لتجهيز اللحوم وطهيها، والاستعانة بفريق من الشيفات المحترفين لإنجاز العمل خلال ساعات، وبدء التوزيع على الحاضرين، والمحتاجين والمارة بالشوارع أيضًا، وجاءت بعض التعليقات: «ربنا يكرمه ويزيده، ماشاء الله فرح ضخم، ربنا يجعله في ميزان حسناتك».

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رد الشيف المسؤول عن الحفل

أوضح الشيف السيد الملاح، المسؤول عن الطهي بالزفاف الأسطوري، في تصريحات خاصة لـ«هن»، أن الصور قديمة تعود إلى عامين أو 3 أعوام، لكن نشر الصور مرة أخرى أعاد الجدل حاليا: «الفرح من سنتين أو 3 سنين، ودي صور قديمة».

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عدم موافقة صاحب الزفاف على نشر الصور حينها

لم يوافق صاحب الزفاف، على نشر الصور في ذلك الوقت، حتى لا يضيع الثواب، إلا أن الشيف استخدمها من أجل تعريف الناس، بقدرته على إنجاز عمل كبير في وقت قصير، لم يتجاوز بضع ساعات:«صاحب الفرح مش حابب يتكلم، لأن دي حاجة لله».

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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