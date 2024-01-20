تاجر يكشف طريقة استخدام «مية النار» للتفرقة بين الذهب الأصلي والمغشوش

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يمكن للسيدات استخدام «مية النار»، للكشف عن الذهب، والتعرف على الأصل من المغشوش، من خلال اختبار بسيط، يعتمد على الملاحظة والتفاعل، كشفه أحد تجار الذهب، حتى لا يتم الانخداع بالبريق اللامع، في حالة العثور على قطعة ذهبية أو مشغولات في الشارع.

هناك طريقة للكشف عن الذهب، ومعرفة إذا كان أصليًا أم مغشوشًا، من خلال استخدام السوائل الحمضية، بشرط أن تكون مٌركزة وليست خفيفة، لا تؤدي بالغرض المطلوب منها، ثم توضع المشغولات الذهبية في السائل، وملاحظة التغيير الذي قد يحدث، بحسب نادي نجيب، سكرتير عام شعبة المعادن الثمينة والمصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية سابقًا، لـ«هن»:«دي طريقة بسيطة خالص لست البيت، عشان تعرف الذهب أصلي ولا لأ».

طريقة للتفرقة بين الذهب الأصلي والمغشوش

في حالة تفاعل المشغولات الذهبية مع السائل الحمضي، يدل ذلك على أن المشغولات، ليست ذهبا خالصا، بل يدخل في تكوينها معدن النحاس بنسبة كبيرة، أما عدم التفاعل مع السائل يدل على أنها مشغولات ذهبية خالصة، وفي جميع الأحوال فإن السيدات غير مُطالبات بالكشف عن الذهب، ويكفي الشراء من محل موثوق، والحصول على فاتورة رسمية: «العميلة مش مطالبة تعرف ده دهب ولا لأ، كفاية إنها تشتري من محل معروف، وتأخد فاتورة بالحاجات اللي هتشتريها».

«مية النار» أقوى حمض للكشف عن الذهب

تعد «مية النار» أقوى حمض، يٌمكن استخدامه للكشف عن حقيقة الذهب أصلي أم المزيف، خاصة إذا وجدت قطعة ذهبية في الشارع، مثل خاتم أو سلسلة: «ممكن الست تلاقي حاجة دهب في الشارع، وتبقى عايزة تعرف إذا كان حقيقي ولا فالصو».

ماذا يحدث عند وضع قطعة الذهب في مية النار؟

وأوضح نادي نجيب أنه عند وضع قطعة الذهب في «مية النار»، إذ تفاعلت مع السائل، فلن تكون ذهب أصلي والعكس صحيح.