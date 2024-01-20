11 معلومة عن «بيبي» لاعب الرأس الأخضر.. تخلت عنه أمه ووضعته جدته في دار أيتام

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

طفولة قاسية عاشها «بيبي» لاعب منتخب الرأس الأخضر «كاب فيردي»، صاحب التسديدة الصاروخية بشباك موزمبيق، أمس، من مسافة 40 ياردة، إذ نشأ بين والدين تملكت القسوة قلوبهما ليتركوه رضيعًا في أحضان جدته التي وضعته في دار أيتام، عاش فيها وسط 150 طفلًا 10 سنوات من عُمره.

لعب كرة القدم بين المُشردين في الدار والشارع، قبل أن تكون اللعبة تميمة حظه، ليصبح اليوم «بيبي» الذي يشكل قلقا للجماهير المصرية قبل مواجهة المنتخب فريقه في المباراة القادمة، في إطار بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

صاحب التسديدات الصاروخية في كاب فيردي، عاش طفولة قاسية، خلقت منه لاعبا كبيرا في انتظار مباراة حاسمة أمام المنتخب المصري.

من هو بيبي لاعب كاب فيردي؟

ويرصد «هُن» محطات عن اللاعب بيبي، وفقًا لحوار سابق مع شبكة ESPN، وموقع transfermarkt

- ولد بيبي في 12 يوليو عام 1990.

- اسمه تياجو مانويل دياس كوريا، وشهير بـ «بيبي».

- عاش بيبي طفولة صعبة، بعدما تركه والديه رضيعًا لدى جدته.

- وضعته جدته في دار للأيتام وهو صغير لمدة 10 سنوات.

- عاش في دار أيتام يضم 150 طفلًا.

- تم اختيار بيبي عام 2009 لتمثيل أحد الجمعيات الخيرية، في مهرجان مرتبط بكرة قدم الشوارع بأوروبا.

- بدأ بيبي مسيرته مع نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، ثم انتقل لفريق فيتوريا جيمارايش، قبل انتقاله لفريق مانشستر يونايتد، في أغسطس عام 2010.

- في 2014 انتقل لصفوف نادي بنفيكا.

- ناديه الحالي رايو فاليكانو الإسباني.

- يرسم العديد من الوشوم على جسده، أربزها وشم يحمل اسم «جاياتو»، الذي يعود لـ «اسم» دار الأيتام التي عاش بها في البرتغال.

- اختار بيبي تمثيل منتخب الرأس الأخضر لأول مرة في مارس 2022، لكنه غاب عن الانضمام لبعثة بلاده.