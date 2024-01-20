من هي شقيقة محمد منير التي رحلت اليوم؟ دخل في نوبة بكاء وسط المعزين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عادت دموع الفنان محمد منير لتتجدد خلال الساعات الماضية، بعدما لفظت شقيقته الكبرى أنفاسها الأخيرة، لتتركه متأثرًا برحيلها.

وودع محمد منير ابن عمه وزوج شقيقته ومدير أعماله محمود أبا اليزيد، في 2020 إثر إصابته بجلطة في القلب، ليدخل حينها «منير» في حالة انهيار تامة، واليوم تجددت أحزان الكينج، بوفاة شقيقته الكُبرى.

وفاة شقيقة محمد منير

واليوم، أعلن الكاتب الصحفي محمود موسي، الصديق المقرب للفنان محمد منير، وفاة شقيقة الأخير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مدونًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى الحاجة سميحة أبا يزيد، شقيقة نجمنا الكبير محمد منير، وستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد الحصري والدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات».

ولم يذكر الصفحي محمود موسى الذي أعلن الخبر سبب الوفاة، إذ اكتفى بالخبر وموعد ومكان صلاة الجنازة.

وسرعان ما تصدر الفنان محمد منير محركات البحث بمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عقب ظهوره بصلاة الجنازة.

من هي شقيقة الفنان محمد منير التي رحلت اليوم؟

- تدعى سميحة أبا زيد.

- الشقيقة الكبرى للفنان محمد منير، ولديه شقيقتان غيرها، هن «أميرة وخديجة».

- وصفها الفنان محمد منير، في وقت سابق مع الإعلامي الكبير محمود سعد بأنها «بركة البيت»، موضحًا مدى ارتباطه بها.

- كان يعيش الفنان محمد منير، مع شقيقاته في نفس المنزل، وأوضح في تصريحاته السابقة، أنه كان لا يأكل إلا من أيديهن.

- دخل الفنان محمد منير في نوبة بكاء وحالة انهيار شديدة فور وصوله إلى مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، لأداء صلاة الجنازة على شقيقته، وحاول المقربون الوقوف بجانبه لمواساته وتهدئته.