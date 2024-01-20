ما هو المرض X حديث العالم؟.. وباء غامض يهدد هذه الفئة بمضاعفات خطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

بات المرض X يهدد العالم منذ الإعلان عنه، وسط استعدادات قصوى من قادة العالم لمواجهة الوباء المقبل، ففي الساعات الأخيرة أطلقت منظمة الصحة العالمية عملية علمية عالمية لتحديث قائمة مسببات الأمراض ذات الأولوية، من بينها العوامل التي يمكن أن تسبب فاشيات أو جوائح، لتوجيه الاستثمار والبحث والتطوير على المستوى العالمي، وخاصة في مجال اللقاحات والاختبارات والعلاجات، بدأت من الاجتماع الذي عُقد يوم الجمعة الماضي، 18 نوفمبر، وخلال تلك العملية ستعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعًا لأكثر من 300 عالم لينظروا في الأدلة المتعلقة بأكثر من 25 عائلة فيروسية وبكتيريا، بالإضافة إلى المرض X.

ما هو المرض X؟

والمرض X يعد من الأمراض الغامضة، لكن بحسب استعدادات منظمة الصحة العالمية، فهو وباء فيروسي؛ وتم تضمين المرض X للإشارة إلى عامل ممرض غير معروف يمكن أن يسبب وباءً دوليًا خطيرًا، ويوصي الخبراء بقائمة من مسببات الأمراض ذات الأولوية التي تحتاج إلى مزيد من البحث والاستثمار، وخلال الاجتماع المقبل لـ300 عالم حول العالم ستشمل العملية معايير علمية ومعايير الصحة العامة، بالإضافة إلى معايير تتعلق بالتأثير الاجتماعي والاقتصادي، وإمكانية الوصول، والإنصاف.

والقائمة المسببة للمرض X، هي كالتالي: مرض كوفيد-19، وحمى القرم كونغ النزفية، ومرض فيروس الإيبولا ومرض فيروس ماربورغ، وحمى لاسا، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ومتلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة «السارس» أمراض نيباه والفيروسات الكبدية، وحمى الوادي المتصدع، وزيكا، والمرض العاشر، واجتماع تلك الفيروسات معًا هو السبب الأساسي للوباء المقبل، لذلك سيكون أشد خطورة.

الفئة الأكثر عرضه لمضاعفات المرض X

وبحسب تصريحات الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة لـ«هن» بعد التحذير من المرض X؛ فإن الفئة الأكثر عرضة لمضاعفات خطيرة في حال قدوم الوباء القادم وانتشارة، هم الأطفال الرضع الذين يتعرضون لأزمات تنفسية من بينها الالتهاب الرئوي الحاد الذي يمكن أن يودي بحياتهم، وشدد على ضرورة حمايتهم والتركيز على تقوية مناعتهم، كما نصح الدكتور مجدي بدران، عضو الحساسية والمناعة، في تصريحات سابقة لـ«هن» الأمهات بالرضاعة الطبيعية لأنها السبب الأساسي لتقوية مناعة الرضع، لمواجهة الوباء المقبل.